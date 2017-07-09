منطقه «تله العلام» به کنترل ارتش سوریه درآمد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، نیروهای ارتش سوریه در ادامه نبرد با گروه های تروریستی و تکفیری کنترل به موفقیت جدیدی دست یافتند. در جریان این عملیات نیروهای سوری کنترل منطقه راهبردی تله العلام را به دست گرفتند.

منطقه تل العلام در شرق روستای مشیرفه غربی در حومه شرقی حمص واقع است. این منطقه در پی درگیری شدید با تروریست های داعش و کشته و زخمی شدن شماری از عناصر داعش آزاد شد.

تله العلام از مناطق استراتژیک محسوب می شود چرا که داعشی ها از طریق آن بر مواضع خود در «ام الصهریج» و «مشیرفه جنوبی» نظارت دارند.