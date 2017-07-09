ابلاغ ۹۶ اخطاریه به واحدهای آلاینده محیط زیست در استان همدان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا محمدی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در ارتباط با آلوده کنندگان و مخربین محیط زیست در عرصه های محیط زیست انسانی و طبیعی استان همدان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون اقدامات حقوقی متعددی در حوزه های محیط زیست طبیعی و انسانی استان و درخصوص تخریب و آلوده کنندگان محیط زیست صورت پذیرفته است.

محمدی ادامه داد: بر این اساس ۹۶ اخطاریه به واحدهای آلاینده محیط زیست ابلاغ و ۱۵ پرونده در حوزه محیط زیست طبیعی و ۱۹ پرونده در حوزه محیط زیست انسانی منتهی به صدور رای دادگاه شد.

وی به وضعیت فروردین ماه اشاره و بیان کرد: ۲۷ اخطاریه زیست محیطی در فروردین ماه به واحدهای آلاینده محیط زیست ابلاغ شد که این واحدها شامل تولید آسفالت، سیلیس کوبی، رستورانی، سنگ کوبی، ایزوگامی، پودر سنگی، کشتارگاهی، بیمارستانی، نساجی، شن و ماسه، شهرک صنایع غذایی و دهیاری روستاهایی است که در چارچوب قوانین و مقررات مدیریت پسماندها عمل نکرده اند.

وی ادامه داد: متصدی یکی از واحدهای سیلیس کوبی شهرستان همدان نیز به دلیل آلوده ساختن هوا از طریق انتشار ذرات گرد و غبار به محیط، از سوی محاکم قضایی همدان به پرداخت جزای نقدی محکوم شد.

وی گفت: متصدی یکی از واحدهای سیلیس کوبی شهرستان ملایر نیز به دلیل آلوده ساختن هوا از طریق انتشار ذرات گرد و غبار به محیط از سوی محاکم قضایی بخش جوکار به یک سال حبس تعلیقی و ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان جزای نقدی محکوم شد.

محمدی گفت: دو نفر حامل پساب های آلاینده که به طور غیر مجاز مبادرت به تخلیه پساب ها در محیط کرده بودند نیز حسب رای صادره از محاکم قضایی شهرستان نهاوند، هر یک به تحمل ۱۰۰ روز حبس تعزیری محکوم شدند.

وی در خصوص پرونده های قضایی در حوزه محیط زیست طبیعی در فروردین ماه سال جاری بیان کرد: یک نفر متخلف از قانون و مقررات شکار وصید که به اتهام شکار و صید غیر مجاز و فروش یک قلاده گرگ در حوزه استحفاظی شهرستان همدان از طریق فضای مجازی اقدام کرده بود، دستگیر و به مراجع قضایی همدان معرفی ضد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان درخصوص اقدامات انجام شده در اردیبهشت ماه اضافه کرد: در اردیبهشت ماه سال جاری ۳۸ اخطاریه زیست محیطی در شهرستان های همدان، کبودراهنگ، ملایر، بهار، تویسرکان و نهاوند برای واحدهای آلاینده سیلیس کوبی، تولید آسفالت، تولید رنگ، شن و ماسه، بیمارستانی، گاوداری و تولید دارو صادر شد و ۵ واحد آلاینده اعم از تولید آسفالت و سیلیس کوبی در شهرستان های همدان و ملایر به محاکم قضایی ذیصلاح معرفی شدند که دستور پلمب ۴ واحد سیلیس کوبی صادر و واحدهای موصوف پلمب و همچنین کارخانه آسفالت به پرداخت جزای نقدی محکوم شد.

وی اضافه کرد: ۲ پرونده که در سال گذشته به محاکم قضایی ارجاع شده بود در خصوص شرکت تولیدی رب و پسماندهای کشاورزی از سوی دادگاه های شهرستان های اسدآباد و رزن به رای پرداخت جزای نقدی منجر شد.

وی در خصوص پرونده های رسیدگی شده در حوزه طبیعی در اردیبهشت ماه سال جاری نیز گفت: طی اردیبهشت ماه تعداد ۷ نفر متخلف از قانون و مقررات شکار و صید در شهرستان های تویسرکان، ملایر و همدان به اتهام عرضه و فروش و نگهداری اجزای وحوش به محاکم قضایی معرفی شدند که پرونده های مربوطه تحت رسیدگی قضایی قرار دارند.

محمدی ادامه داد: طی خرداد ماه سال جاری نیز ۳۱ اخطاریه در شهرستان های همدان، ملایر، بهار، کبودراهنگ و نهاوند برای واحدهای آلاینده سیلیس کوبی، تولید قارچ، بسته بندی سبزیجات، کشتارگاهی، آجرپزی، بازیافتی، بیمارستانی، تولید کیک و کلوچه، دهیاری و صنایع غذایی صادر و ابلاغ شد.

وی اظهار کرد: در این ماه ۴ پرونده قضایی علیه واحدهای سیلیس کوبی در شهرستان ملایر به دادگاه جوکار ارائه و یک پرونده علیه راننده خودرو تانکر حامل فاضلاب به دادگاه اسدآباد ارائه شد همچنین ۴ واحد سیلیس کوبی با رای دادگاه جوکار تا رفع آلودگی پلمب شدند و ۴ واحد زیر پلاستیک، سوزاندن لاستیک خودرو، واحد چاپ سیلک به جزای نقدی محکوم شدند.

وی بیان کرد: در حوزه محیط زیست طبیعی نیز طی خرداد ماه جاری ۷ فقره پرونده علیه ۸ نفر متخلف در شهرستان های اسدآباد، همدان، نهاوند، کبودراهنگ و تویسرکان به اتهام حمل سلاح غیر مجاز، عرضه و فروش ۱۲ طرقه، یک بطانه سنجاب و ۴۲ قطعه ماهی، تنظیم و به محاکم قضایی ارجاع شد و ۲ پرونده تخلف ارائه شده به محاکم قضایی شهرستان همدان شامل عرضه و فروش یک بطانه سنجاب شهرستان همدان و حمل سلاح و ادوات غیر شهرستان همدان منتهی به رای به حبس و جزای نقدی شد.