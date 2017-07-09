اقدام داعش در تلعفر که نشانه تایید کشته شدن البغدادی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه، یک منبع محلی در استان نینوا اعلام کرد: داعش به شکل ناگهانی ممنوعیت اعمال شده درباره سخن گفتن از کشته شدن ابوبکر البغدادی را در تلعفر لغو کرده است.

این منبع بیان کرد: این اقدام داعش به مثابه تایید خبر کشته شدن وی در حمله هوایی در سوریه در چند هفته قبل است.

منبع محلی در نینوا افزود: داعش مجازات ۵۰ ضربه شلاق برای هر فردی که به شکل علنی از کشته شدن البغدادی حرف بزند را لغو کرده است. این مجازات چند روز قبل اعمال شده بود.

منبع عراقی بیان کرد: داعش بار دیگر به سکوت درباره سرنوشت البغدادی روی آورده است اما تصمیمات اخیر آنها نشان دهنده این است که که اطلاعات مهمی به سرکرده های داعش در تلعفر رسیده که آنها را به اتخاذ این تصمیمات وادار کرده است.