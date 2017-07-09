خارج کردن تومور ۶ کیلویی از بدن جوان طبسی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر احمد اعتضاد پور متخصص جراح عمومی شهرستان طبس پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: طی هفته گذشته خانم بیماری داشتیم که به علت بزرگ شدن تدریجی شکم به ما مراجعه کرده بود.

وی افزود: به گفته بیمار، ایشان طی یک سال اخیر دچار سرفه های بیش از اندازه شده اند و حتی با مراجعه به شهرهایی چون یزد، بیرجند و مشهد تنها برای سرفه ها تحت بررسی قرار گرفته و دارو تجویز شده بود و غافل از اینکه توده با ترشح موادی باعث ایجاد این سرفه ها برای بیمار شده بود.

وی با اشاره به اینکه کم اتفاق می افتد که توده ای با تظاهرات سرفه خود را نشان دهد گفت: بیمار به قدری درگیر سرفه ها شده بود که به بزرگ شدن شکم خود بی توجه بود و زمانی که این بزرگی جلب توجه می کند، در پی رفع آن بر می آید.

اعتضاد پور در ادامه گفت: طی بررسی های که صورت گرفت متوجه توده بسیار حجیمی در شکم ایشان شدیم که بعد از انجام اقدامات اولیه نظیر سونوگرافی و سی تی اسکن، بیمار برای انجام عمل جراحی آماده شد.

وی بیان کرد: در این عمل با یک توده بسیار حجیم به وزن تقریبی شش کیلوگرم و قطر ۴۰ سانتی متر مواجه شدیم که از ناحیه لگن بیمار آغاز و تا ناحیه معده گسترش پیدا کرده بود و تقریبا ۸۰ درصد فضای شکم را پر کرده بود.

متخصص جراح عمومی خارج کردن این توده را بدون هیچ گونه آسیبی و با موفقیت عنوان کرد و افزود: به صورت کلی هر توده ای که از هر بخشی از بیمار جدا شود برای آسیب شناسی به متخصص ارسال می شود تا ماهیت آن را برای ما مشخص کند و بر اساس ماهیت توده تصمیم به ادامه درمان و یا سایر اقدامات لازم گرفته می شود.

وی اظهار کرد: طی هفته گذشته دو بیمار با مشکل مشابه که هر دو خانم هایی جوان بودند و با تظاهرات بزرگی پیش رونده شکم به ما مراجعه کردند و عمل هر دو موفقیت آمیز بود.

اعتضادپور بیان کرد: نکته ای که در مورد این تومور وجود دارد این است که افراد جامعه بخصوص خانم های جوان، احساس هرگونه تغییر در اندازه شکم و مشکلاتی چون نفخ شکم، سنگینی شکم، به هم خوردن عادات ماهیانه و... را جدی بگیرند و حتما به متخصص مراجعه کنند.

وی افزود: حتی علائم خفیف تری مثل کم خونی، خستگی همیشگی کمر درد دردهای مبهم در ناحیه شکم و لگن قابل اهمیت است که با پیگیری ها و اقدامات لازم درصورت وجود بیماری تلاش می شود تا به مراحل حساس نرسد.