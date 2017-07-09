به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس دانایی ظهر یکشنبه در کارگروه تخصصی اشتغال سمنان در فرمانداری این شهرستان ضمن اشاره به اینکه طرح کارورزی یکی از طرحهایی است که در صورت اجرای کامل میتواند اثر بسیار خوبی بر اشتغال بگذارد، تأکید کرد: ۱۵ روز از آغاز ثبتنام کارورزی در استان میگذرد اما تاکنون قریب به سه هزار نفر در این سامانه ثبتنام کردهاند که نشان میدهد استقبال از این طرح در استان تا چه اندازه است.
وی افزود: سهمیه استان سمنان از دانشآموختگان دانشگاهی استان سمنان در سامانه کارورزی یک هزار و ۸۹۰ نفر اعلام شد که امروز بیش از این میزان در سامانه کارورزی ثبتنام کردهاند.
فرماندار سمنان گفت: به دلیل مشارکت بالای مردم و استقبال دانشآموختگان بهخصوص بیکاران در طرح کارورزی، ۱۵هزار نفر به سهمیه کشوری این طرح افزودهشده که قطعاً سهم استان سمنان را نیز بیشتر خواهد کرد.
دانایی بیان کرد: تاکنون۶۲ واحد تولیدی و بنگاه اقتصادی، تجاری برای اجرای طرح کارورزی دانشآموختگان سمنان اعلام آمادگی کردهاند که امیدواریم این میزان بهزودی از مرز ۱۰۰ واحد بگذرد چراکه هنوز استقبال صاحبان مشاغل از این طرح چشمگیر نبوده است.
وی افزود: طبق اعلام دولت، کمکهزینه آموزشی در طرح کارورزی در مقطع تحصیلی کاردانی ۲۷۰ هزار تومان، در کارشناسی ۳۱۰ هزار تومان و در کارشناسی ارشد و در دکتری ۳۵۰ هزار تومان در نظر گرفته شده اما امروز نگرانی ما افزایش تعداد واحدهای صنعتی است که می توانند دانشآموختگان را در قالب این طرح به خدمت گیرند.
ثبت نام در سامانه کارورزی با توجه به مدرک تحصیلی از محدودیت سنی نیز برخوردار است.
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