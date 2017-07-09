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۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۱۸:۰۲

رئیس حوزه هنری استان سمنان؛

۱۰ عنوان دانشنامه فرهنگ و تمدن استان سمنان منتشر شد

۱۰ عنوان دانشنامه فرهنگ و تمدن استان سمنان منتشر شد

سمنان - رئیس حوره هنری سمنان با اشاره به انتشار ۱۰ عنوان دانشنامه ۱۱۰ جلدی فرهنگ و تمدن استان از سوی این نهاد گفت: تعداد دانشنامه های به چاپ رسیده از سوی حوزه هنری استان به ۲۴ عنوان رسید.

داوود یاراحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه ۱۰ جلد دانشنامه ۱۱۰ جلدی فرهنگ و تمدن استان سمنان از سوی واحد آموزش و پژوهش حوزه هنری استان تهیه و منتشر شد، بیان کرد: در مجموع، تعداد دانشنامه های به چاپ رسیده از سوی حوزه هنری استان به ۲۴ عنوان رسید.

وی افزود: «روزشمار انقلاب اسلامی در استان سمنان» وقایع مربوط به سال های۵۶ و ۵۷ در سه جلد و «انقلاب اسلامی در استان سمنان به روایت اسناد» از سال ۴۰ تا ۵۷ در چهار جلد به نویسندگی مرتضی حاجیان نژاد و «بازپیرایی نقوش تزئینی ابنیه تاریخی استان سمنان» در سه جلد به کوشش محمد سهرابی و بهناز لاهوتی، از عناوین۱۰ جلد دانشنامه فرهنگ و تمدن استان است که از سوی حوزه هنری تهیه و منتشر شده است.

رئیس حوزه هنری سمنان گفت: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این مجموعه ۱۱۰ جلدی ارایه اطلاعاتی بکر از بخش‌های مختلف دانش، فرهنگ، هنر، تاریخ و ... در استان است که با توجه به اینکه یکی از مهم ترین ارکان تحقیق و پژوهش، دسترسی به منابع دست اول، مستند، علمی و به روز است؛ درونمایه این کتب می تواند برای اهل پژوهش و تحقیق و همچنین دانشجویان، اهل قلم و فعالان حوزه فرهنگ و هنر بسیار مفید باشد و علاوه بر این، مجموعه یاد شده می تواند در برنامه ریزی های استانی نیز مورد استفاده مدیران اجرایی و فرهنگی استان قرار گیرد.»

یاراحمدی تاکید کرد: پیش از این نیز ۱۴ جلد دانشنامه فرهنگ و تمدن استان سمنان با عناوین  مدخل شناسی در شعر کهن، چشم انداز شعر معاصر، استان سمنان در سفرنامه های سیاحان خارجی، تاریخ نمایش و تاریخ موسیقی، بازی های بومی و محلی(دوجلد)، تمدن باستانی، تاریخ جراید، نقش عرفای استان در شکل گیری عرفان های ایرانی و اسلامی(دوجلد)، کتاب شناسی، گنجینه و داستان های عامیانه در استان سمنان از سوی واحد آموزش و پژوهش حوزه هنری تهیه و منتشر شده است.

کد مطلب 4025952

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