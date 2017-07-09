۱۰ عنوان دانشنامه فرهنگ و تمدن استان سمنان منتشر شد

داوود یاراحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه ۱۰ جلد دانشنامه ۱۱۰ جلدی فرهنگ و تمدن استان سمنان از سوی واحد آموزش و پژوهش حوزه هنری استان تهیه و منتشر شد، بیان کرد: در مجموع، تعداد دانشنامه های به چاپ رسیده از سوی حوزه هنری استان به ۲۴ عنوان رسید.

وی افزود: «روزشمار انقلاب اسلامی در استان سمنان» وقایع مربوط به سال های۵۶ و ۵۷ در سه جلد و «انقلاب اسلامی در استان سمنان به روایت اسناد» از سال ۴۰ تا ۵۷ در چهار جلد به نویسندگی مرتضی حاجیان نژاد و «بازپیرایی نقوش تزئینی ابنیه تاریخی استان سمنان» در سه جلد به کوشش محمد سهرابی و بهناز لاهوتی، از عناوین۱۰ جلد دانشنامه فرهنگ و تمدن استان است که از سوی حوزه هنری تهیه و منتشر شده است.

رئیس حوزه هنری سمنان گفت: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این مجموعه ۱۱۰ جلدی ارایه اطلاعاتی بکر از بخش‌های مختلف دانش، فرهنگ، هنر، تاریخ و ... در استان است که با توجه به اینکه یکی از مهم ترین ارکان تحقیق و پژوهش، دسترسی به منابع دست اول، مستند، علمی و به روز است؛ درونمایه این کتب می تواند برای اهل پژوهش و تحقیق و همچنین دانشجویان، اهل قلم و فعالان حوزه فرهنگ و هنر بسیار مفید باشد و علاوه بر این، مجموعه یاد شده می تواند در برنامه ریزی های استانی نیز مورد استفاده مدیران اجرایی و فرهنگی استان قرار گیرد.»

یاراحمدی تاکید کرد: پیش از این نیز ۱۴ جلد دانشنامه فرهنگ و تمدن استان سمنان با عناوین مدخل شناسی در شعر کهن، چشم انداز شعر معاصر، استان سمنان در سفرنامه های سیاحان خارجی، تاریخ نمایش و تاریخ موسیقی، بازی های بومی و محلی(دوجلد)، تمدن باستانی، تاریخ جراید، نقش عرفای استان در شکل گیری عرفان های ایرانی و اسلامی(دوجلد)، کتاب شناسی، گنجینه و داستان های عامیانه در استان سمنان از سوی واحد آموزش و پژوهش حوزه هنری تهیه و منتشر شده است.