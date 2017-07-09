همایش ملی جمعیت در استان هرمزگان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از ثبت احوال هرمزگان، فرزاد افشاری نژاد با بیان اینکه امروزه ثبت احوال در جوامع در حال توسعه و پیشرفته از اهمیت بالایی برخوردار است، اظهار داشت: اداره کل ثبت احوال هرمزگان با مشارکت سایر دستگاههای متولی و اعضای شورای راهبردی جمعیت استان، همایش مذکور را برگزار می‌کند.

وی با بیان اینکه این همایش طی روز سه شنبه بیستم تیرماه سال جاری همرمان با روز جهانی جمعیت در سالن فارابی دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان می گردد، افزود: رویکرد اصلی این همایش سلامت جمعیت مطلوب و اشتغال جوانان است.

مدیرکل ثبت احوال هرمزگان در ادامه این بخش از سخنان خود یادآور شد: در این همایش از اساتید و سخنرانان متبهر در حوزه جمعیت دعوت بعمل آمده و مقالاتی مرتبط با محورهای همایش توسط مدعوین ارائه می گردد و برگزاری نمایشگاه با همکاری انجمن ضایعات نخاعی استان و همکاری آسایشگاه سالمندان تازیان بندرعباس از جمله برنامه های جنبی این همایش است.

افشاری نژاد با اشاره به دیگر برنامه‌های روز جمعیت در سایر استان‌ها از حضور صاحب‌نظران و کارشناسان، مسئولان و همچنین اساتید دانشگاه در همایش مورد بحث خبر داد.

این مسئول در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری پیرامون وضعیت و نرخ جمعیتی ایران افزود: جمعیت جوان و برخورداری کشور از یک نمای جوان و پر نشاط، یکی از مهمترین شاخص ها و سرمایه های یک کشور است که می تواند حرکت و پیشرفت کشور را سرعت بخشد.