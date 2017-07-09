تشکل های دینی در بحث های آسیب های اجتماعی ورود کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید شهاب‌الدین حسینی ظهر روز یکشنبه در جلسه روسای اتحادیه انجمن های اسلامی تبریز اظهار داشت: باید مسئولانی که در تبلیغات اسلامی انتخاب می‌شوند بر آن حوزه اشراف و مدیریت کافی را داشته باشند.

وی اظهار داشت: در اثر بی‌توجهی‌های زیادی که صورت گرفته امروز دشمن تا عمق مباحث‌مان نفوذ پیدا کرده است.

وی افزود: هدف دشمن نفوذ و از بین بردن بنیان خانواده‌هاست و اگر در خیابان قدم بزنیم می‌بینیم که تا حدودی به هدف خود رسیده اند.

حجت‌الاسلام حسینی تاکید کرد: سازمان تبلیغات اسلامی می‌خواهد در عرصه تبلیغات و مقابله با آسیب‌های اجتماعی از قبیل مواد مخدر، طلاق، فضای مجازی و... پیشتاز باشد و لازمه این تلاش مضاعف و برنامه‌ریزی صحیح سازمان و تشکل های وابسته است.

وی همچنین ابراز کرد: باید هرکدام از ما مسئولیتی اجتماعی داشته باشیم. برای مثال در هیئت‌های مذهبی به غیر از مدح و عزاداری باید به حل کردن اختلاف خانواده‌ها هم پرداخته شود یا وفتی در خیابان می‌بینیم جوانی دارد منحرف می‌شود، از دست او بگیریم.

وی تصریح کرد: در مساجد هم باید هم‌اندیشی درباره اتفاقات جاری صورت بگیرد، مثلا باید این موضوع که چرا افراد کمتری نسبت به گذشته به مساجد مراجعه می‌کنند، مورد بحث متولیان مسجد قرار بگیرد.

حجت‌الاسلام حسینی تشریح کرد: اکنون باید با رویکرد خاص و تازه‌ای به بازسازی مساجد و هیات‌ها بپردازیم. باید انجمن‌های اسلامی با هیات‌های مذهبی نهایت تعامل را داشته باشند تا مسائل حل شوند.

وی در بخشی از سخنان خود با ببان اینکه مستی غرور و غفلت طولانی‌مدت‌تر از مستی شراب است، افزود: خوشحالیم که اسم‌مان را مدیر یا مسئول گذاشته‌ایم و با غفلت از اینکه اطراف‌مان چه خبر است همه‌چیز را یک به یک از دست می‌دهیم.

مدیر کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی مساجد را بهترین پایگاه‌های فرهنگی دانست و اظهار داشت: اگر دیروز مرز جنگ شلمچه بود امروز پشت بام خانه‌هایمان است پس باید مساجد امروز با توجه به رسالت سنگینی که بر دوش دارند فعال‌تر از قبل به بحث آسیب‌های اجتماعی ورود کنند که برای تحقق این امر پشتیبانی دستگاه‌های دیگر نیز شرط لازم است و باید بازگشت به مسجد اولویت اصلی و دغدغه ما باشد مسجد به عنوان مرکز محله در برگزاری و هدایت فکری و رفع آسیب های اجتماعی پیشتاز باشد.