اصلاح طلبان و کارگزاران مراقب نمره مردودی مردم باشند

به گزارش خبرنگار مهر، دیپلمات هایی که وارد پایتخت ایران اسلامی می شوند باور نمی کنند تهران پایتخت کشوری است که زیر شلاقهای تحریم بوده است. اداره کلانشهر تهران به اندازه مدیریت یک کشور حائز اهمیت است. اینها سخنان ابتدایی محمدکاظم انبارلویی، کارشناس سیاسی و رسانه ای درباره مدیریت شهری قالیباف است.

محمد کاظم انبارلویی با اشاره به اینکه مدیریت شهر تهران بسیار حائز اهمیت است گفت: مدیریت کلانشهر تهران به اندازه مدیریت یک کشور اهمیت دارد و خدماتی که در آن ارائه می شود به اندازه ای است که بسیار قابل تامل است. این مدیریت درست در شهر تهران نشان دهنده توانایی بالای مدیریت شهری است. کسی که شهر تهران را درحالی که پیچیدگی های خاص خود را دارد در ۱۲ سال، با ظرافت، مدیریت کرده توانایی اداره کردن یک کشور را هم دارد اما این دلیل نمی شود که محمدباقر قالیباف با سودای ریاست جمهوری، در شهر تهران به مردم خدمت کرده باشد.

اولین شورای شهر تهران که با اکثریت اصلاح طلبان روی کار آمد و با تنش های ایجاد شده توسط خودشان منحل شد نیازمند بازنگری و یادآوری است تا اصلاح طلبان به یاد روزهایی بیفتند که منافعشان تامین نشد و چگونه شهر تهران قربانی زیاده خواهی های آنها شد.

اداره تهران زیر سخت ترین تحریم ها فقط از قالیباف بر می آمد

وی با اشاره به اینکه دیپلمات های خارجی در سفر به تهران از توسعه یافتگی پایتخت کشوری که تحت شدید ترین تحریم ها بوده تعجب می کنند گفت: متاسفانه امروز کسانی مدیریت دکتر قالیباف را مورد انتقاد قرار می دهند که خود کارنامه درخشانی در ارائه خدمات به مردم ندارند در حالی که به جرات می توان گفت مدیریت شهری در دوران اقای قالیباف یکی از طلایی ترین دوران مدیریتی در شهر تهران است که به عنوان مدیریت جهادی می توان از آن یاد کرد.

انبارلویی در ادامه افزود: مدیریت جهادی که براساس منافع مردم و منافع ملی انجام وظیفه کرد از نمونه ها و مصادیق مطلوب مدیریت شهری است که نه جای تخریب دارد نه جای توهین و تهمت. خوشبختانه کارنامه درخشان شهرداری تهران در معرض دید عموم مردم قرار دارد، نه تنها مردم تهران بلکه دیپلمات های خارجی که وارد شهر می شوند نمی توانند باور کنند به پایتخت کشوری وارد شده‌اند که سالها زیر شلاق تحریم های جهانی قرار داشته است.

این کارشناس مسائل سیاسی و اجتماعی تصریح کرد: شهردار تهران در ۱۲ سال سخت، شهر تهران را به گونه ای اداره کرد که دیپلمات های خارجی احساس کردند در یکی از پایتخت های توسعه یافته جهان قدم می زنند.

اصلاح طلبان و کارگزاران برای شهر کیسه دوخته اند

وی به اختلاف بین اصلاح طلبان هم اشاره کرد و یادآور شد: اختلافی که بین کارگزاران، اصلاح طلبان و دیگر جناح های شریک رخ می دهد در واقع نشان می دهد آنها برای تامین منافع خود در شهر تهران کوشش می کنند و شاید بهتر باشد که بگویم آنها برای اداره شهر تهران کیسه دوخته اند. در حالی که مدیریت شهری دوران دکتر قالیباف دوران مدیریت جهادی به نفع مردم شهر بوده است.

وی در ادامه تصریح کرد: بنده حدس می زنم حتی اگر اختلاف های مطرح شده بین کسانی که برای تهران کیسه دوخته اند به توافق منجر شود آنها وارد پروسه ای فرساینده می شوند که در نهایت منجر به انحلال شورای پنجم خواهد شد و این آقایان خودشان را از درون خواهند خورد چراکه بر سر منافعی دعوا می کنند که بسیار جدی است.

این کارشناس ادامه داد: متاسفانه موضوع مردم و اداره بهینه شهر تهران چندان مهم نیست و انتظار نمی رود چهره های اصلاح طلب برای مدیریت شهر تهران برنامه قابل ملاحظه ای داشته باشند.

قالیباف باوجود هزارها میلیارد طلب از دولت، شهر را اداره کرد

انبارلویی در ادامه با بیان این مطلب که دولت به شهرداری بدهی دارد، افزود: دولت یازدهم میلیاردها تومان به شهرداری تهران بدهی دارد در حالی که دکتر قالیباف بدون اخذ این بدهی بهترین خدمات را در سطح شهر تهران ارائه داده است. به نظرمی رسد اگر شورای پنجم و شهرداری بتواند طلب شهرداری را از دولت بازستاند شاید در مدت زمان کوتاهی بر اختلافات خود سرپوش بگذارند اما در هر حال این اختلافات به زودی مشهود خواهد شد.

وی با اشاره به دعواهای آتی اصلاح طلبان گفت: پرواضح است که دولت توانایی پرداخت بدهی اش را به شهرداری ندارد، بنابراین باید منتظر دعواهای آتی اصلاح طلبان در شورای شهر و شهرداری باشیم. اینکه چه کسی به عنوان سکان دار شهر تهران انتخاب می شود از موضوعاتی است که نیازمند گذر زمان است.

این کارشناس سیاسی رسانه ای با بیان اینکه انتقاد کردن و هیچ انگاشتن فعالیتهای قبلی مدیران سابق از برنامه های اصلاح طلبان است یادآور شد: مسلما کسانی که به دکتر قالیباف تهمت می زنند یا فعالیتهای ایشان را زیر سوال برده و تخریب می کنند در زمره کسانی قرار دارند که دستشان از هر هنری خالی است و چون هنر مدیریتی ندارند درست پا جای پای دولت یازدهم در هیچ انگاشتن خدمات دوره قبل از خود گذاشته اند.

وی تصریح کرد: از اینک به نظر می رسد شورای پنجم درصدد بهانه گیری و نشر اکاذیب است در حالی که به زعم کارشناسان و جامعه شناسان تهران امروز بسیار متفاوت از ۱۲ سال گذشته است. بنابراین کاملا مشهود است که چهره های اصلاح طلب با نگاه سیاسی و مغرضانه خدمات شهرداری فعلی را نفی می کنند و توجهی به خدمات انجام شده ندارند.

انبارلویی در خاتمه گفت: بهتر است این دوستان به جای نشر اکاذیب به دنبال طرح برنامه برای شهر باشند چراکه مردم فعالیتهای انجام شده را رصد می کنند و مسلما به کسانی که به آنها خدمت کرده یا نکرده اند نمره قبولی یا مردودی می دهند.