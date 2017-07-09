لزوم تشکیل کمیسیون بررسی وضعیت زندانیان «رای باز» در البرز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دادگستری استان البرز، احمد فاضلیان در جریان بازدید مسئولان قضایی استان از ندامتگاه مرکزی کرج با اشاره به شرایط سختی که کارکنان ندامتگاه‌ها تحمل می‌کنند و وظیفه سنگین مراقبت و تربیت بزهکاران را برعهده دارند ،گفت: باید تلاش شود تا این فعالیت تخصصی با بیشترین بهره‌وری و بهترین خروجی انجام شود.

وی در ادامه با تبیین سیاست کلان قوه قضاییه برای کاهش جمعیت کیفری در زندان‌ها تصریح کرد: هرچند قوه قضائیه در جایگاه برخورد با جرایم قرار دارد و زندان‌ها نیز وظیفه نگهداری و تربیت محکومان را برعهده دارند و وظیفه اصلی در کاهش ورودی را دستگاه‌های اجرایی بر عهده دارند تا با ایجاد اشتغال و اقدامات پیشگیرانه، زمینه وقوع جرم و در نتیجه تعداد محکومان را کاهش دهند ولی دستگاه قضایی در تلاش است با اتخاذ سیاست‌های اصولی، جمعیت کیفری را با مجازات‌های جایگزین حبس کاهش دهد.

استقرار قاضی در ندامتگاه مرکزی کرج

وی افزود: یکی از اقدامات برای تسریع در رسیدگی به درخواست‌ها و مشکلات زندانیان، حضور قاضی مستقر در زندان است که به این منظور در آینده نزدیک دو قاضی از دادسرای عمومی و انقلاب کرج و یک قاضی از دادسرای فردیس در ندامتگاه مرکزی مستقر خواهند شد.

فاضلیان یکی دیگر از اقدامات را احداث بازداشتگاه موقت در ندامتگاه مرکزی کرج برای نگهداری متهمین خاص عنوان و تصریح کرد: باید در سریعترین زمان ممکن نسبت به احداث این بازداشتگاه موقت اقدام شود و تا پایان سال شاهد بهره‌برداری آن باشیم.

تشکیل کمیسیون بررسی «زندانیان رای باز»

وی بر ضروت ایجاد یک رویه ثابت در زمینه «زندانیان رای باز» تاکید کرد و گفت: کمیسیونی با حضور دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، معاون نظارت رئیس کل، رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری کل، رئیس محاکم عمومی و انقلاب کرج، سرپرست اجرای احکام کرج و مدیرکل زندان‌های استان تشکیل شود تا پیشنهادات رای باز در این کمیسون بررسی و پس از کارشناسی لازم، تصمیم‌گیری لازم انجام شود.

فاضلیان ادامه داد: با توجه به پیگیری های انجام شده و استقبال صاحبان صنایع، ساماندهی رای بازها و به کارگیری آن‌ها در مجموعه‌های تولیدی و خدماتی استان می‌تواند روند صدور رای بازها را هدفمند کند و حتی در صورت لزوم ضرر و زیان مالباختگان از همین محل تامین شود.

تجلیل از قضات استفاده کننده از مجازات‌های جایگزین

وی در پایان از عزم جدی دادگستری استان در زمینه استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس خبر داد و گفت: در این راستا هر شش ماه یک بار از قضاتی که بیشترین استفاده را از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کنند تقدیر خواهد شد.