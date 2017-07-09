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۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۱۵:۲۶

گارگاه «تدوین استاندارد مهارت در رشته سفال» برگزار می شود

گارگاه «تدوین استاندارد مهارت در رشته سفال» برگزار می شود

دفتر توسعه و ترویج معاونت صنایع دستی، با حضور اساتید برتر از ۶ استان برگزیده ۱۸ و ۱۹ تیرماه سال جاری کارگاه تدوین استاندارد شایستگی و مهارت در رشته سفال برگزار می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور؛ دفتر توسعه  و ترویج  معاونت صنایع دستی،   کارگاه تدوین استاندارد شایستگی و مهارت در رشته سفال با همکاری و مشارکت دفتر تالیف کتب درسی فنی و حرفه ای و کاردانش آموزش و پرورش، اساتید برجسته و کارشناسان آموزش از ۶ استان برگزیده کشور(آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سمنان، گیلان و همدان)   در روزهای   ۱۸ و  ۱۹ تیرماه در سالن جلسات معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی برگزار می شود.

 این کارگاه با هدف تدوین استانداردرشته مذکور در قالب شایستگی و یکسان سازی استاندارهای آموزشی مهارتی در سطح کشور تشکیل می شود و انتظار می رود مواردی چون معرفی شاکله عوامل انسانی تولید در کارگاههای سفال دستی بر حسب مشاغل کارگاههای مورد نظر،  تعریف و معرفی وظایف عوامل انسانی تولید در کارگاههای سفال دستی بر حسب مشاغل کارگاههای مورد نظر، تدوین استانداردهای شغلی در کارگاههای سفال بر حسب مشاغل موجود مطابق فرآیند تولید محصول از این کارگاه حاصل شود.

همچنین در این راستا ارتقا کیفیت آموزش های مهارتی دوره کاردانش، ایجاد زمینه های بهتر برای اشتغال جوانان، جلوگیری از منسوخ شدن رشته های صنایع دستی نیز از دیگر اهداف و نتایج مورد انتظار این کارگاه های آموزشی است.

کد مطلب 4025964

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