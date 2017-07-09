اشباع مشهد از واحدهای اقامتی/ چندین هتل به فروش گذاشته شده اند

محمد قانعی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در مشهد با کاهش ورود مسافر داخلی و خارجی مواجه هستیم اظهار کرد: بخش عظیمی از خانه‌های شخصی و غیر مجاز که مسافر می‌گیرند به نوعی شبیه کالای قاچاق هستند و تعداد این خانه‌ها که مالیات پرداخت نمی‌کنند و استاندارد گذاری را انجام نمی‌دهند، روز به روز در حال افزایش است.

وی با اشاره اینکه دیگر سرمایه گذاری در حوزه ساخت هتل در مشهد توجیهی ندارد افزود: سازمان میراث فرهنگی در چند سال گذشته بدون هیچ‌گونه برنامه ریزی مجوز صادر کرده و باعث هدر شدن سرمایه ملی شده است.

رئیس اتحادیه هتل داران مشهد تصریح کرد: این معظل باعث شده هتل دار با وجود پاره‌ای دیگر از مشکلات از قبیل سر رسیدن اقساط هتل و مشکلات دیگر به فروش هتل و یا محل اقامتی بپردازد.

وی ادامه داد: با مجوزهایی که سازمان میراث فرهنگی صادر کرده است مجبور شدیم به صورت جدی به حوزه ساماندهی خانه های شخصی ورود یابیم و معتقدیم این واحدها نباید فعالیت داشته باشند و مجوز بیش از اندازه صادر شود.

قانعی با اشاره به تعداد هتل‌های فعال مشهد گفت: ۲۱۱ هتل فعال در سطح شهر وجود دارد و بیش از ۳۰۰ هتل و مجموعه اقامتی و هتلی نیز در حال ساخت داریم که در صورت به بهره برداری رسیدن این تعداد، موضوع حادتر می‌شود. و نتیجه آن ورشکستگی برخی هتل داران و بیکار شدن تعداد زیادی نیروی انسانی فعال در این حوزه خواهد بود.

وی تاکید کرد: راهکار نجات از این بحران استفاده از روش های جدید جذب مسافر و حذف مراکز اقامتی غیرمجاز است.