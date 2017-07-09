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۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۱۵:۳۶

معاون سیاسی و فرهنگی استانداری کهگیلویه وبویراحمد:

ترویج روزافزون فرهنگ عفاف و حجاب نیازمند برنامه ریزی دقیق است

ترویج روزافزون فرهنگ عفاف و حجاب نیازمند برنامه ریزی دقیق است

یاسوج- معاون سیاسی و فرهنگی استانداری کهگیلویه وبویراحمد گفت: ترویج روزافزون فرهنگ عفاف و حجاب در استان نیازمند برنامه ریزی دقیق تر و سیاستگذاری اصولی تر است.

به گزارش خبرنگار مهر، فتاح محمدی ظهر یکشنبه در نشست هماهنگی هفته عفاف و حجاب افزود: تاکنون اقدامات چشمگیری برای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در استان انجام شده است.

وی بیان داشت: عفاف و حجاب یک فرهنگ راهبردی است که گسترش هر چه بیشتر این فرهنگ وظیفه، رسالت و تکلیفی همگانی است.

محمدی افزود: عفاف و حجاب تنها مختص زنان نیست و مردان را نیز شامل می شود و یکی از دلایل اصلی نگاه و توجه جدی به بانوان در بحث عفاف و حجاب نقش حساس تربیتی و مدیریتی آنان در خانواده است.

وی تصریح کرد: تقویت و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب باید از اولویتهای برنامه های دستگاههای فرهنگی باشد.

کد مطلب 4025970

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