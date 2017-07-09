هجوم عقرب ها به شرق کرمان/ «الماس سیاه» بازیچه کودکان محروم شد

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: خبر هجوم عقرب های زهرآگین به شرق استان کرمان در حالی مورد تعجب مردم شده که ماه هاست این عقرب ها زندگی را برای مردم شرق و جنوب کرمان تلخ کرده اند، نزدیک به ۱۰ کودک در شرق استان و یک زن در شرق کرمان بر اثر نیش این عقرب ها جان داده اند و طبق گفته منابع محلی تنها در شرق کرمان میزان موارد عقرب گزیدگی ۷۰ درصد افزایش یافته است.

گفته شده بود طرح سم پاشی مراکز تجمع عقرب ها در دستور کار قرار گرفته اما هنوز هیچ اقدامی در این زمینه انجام نشده است. طبق گفته مردم و مسئولان محلی عقرب «الماس» و «گادین» از مهمترین گونه های موجود در کرمان است.

محمد صبوری، حشره شناس در گفتگو با مهر اظهارداشت: عقرب یکی از حشره هایی زهر آگین در طبیعت ایران است که بیشتر در کویر لوت و دشت کویر یافت می شود و در اکثر استانهای کویری زندگی می کند، این حشره یکی از سرسخت ترین گونه های زیستی است و به سادگی با شرایط آب و هوایی مختلف خود را سازگار می کند در جنوب کرمان نیز شاهد حضور این حشره از گذشته تا کنون هستیم و گونه های خاص منطقه نیز وجود دارند.

عقرب الماس و گادین از گونه های بارز عقرب در استان کرمان هستند، زهر عقرب هیچ ارتباطی به رنگ سیاه و یا زرد این حشره ندارد و باید نیش این حشره را جدی گرفت و بلافاصله به مراکز درمانی برای دریافت تزریق سرم مراجعه کرد وی افزود: عقرب الماس و گادین از گونه های بارز عقرب در استان کرمان هستند، زهر عقرب هیچ ارتباطی به رنگ سیاه و یا زرد این حشره ندارد و باید نیش این حشره را جدی گرفت و بلافاصله به مراکز درمانی برای دریافت تزریق سرم مراجعه کرد.

وی گفت: خشکسالی پیاپی در جنوب و شرق کرمان در سال های اخیر موجب سیر نزولی تعداد کلونی های این حشره شده بود اما پس از سیل های گسترده در این مناطق عقرب ها بار دیگر جمعیت خود را احیاء کرده اند از سوی دیگر گرمای این روزهای استان کرمان موجب شده است این حشرات برای تامین آب و در امان ماندن از گرما به مراکز جمعیتی سوق پیدا کنند.

صبوری افزود: بیشترین موارد گزش در روستاها است و در شهرها این حشره دیده نمی شود بهترین راهکار سم پاشی مراکز جمیعتی است، زهر برخی از این حشرات به حدی خطرناک است که تنها چند دقیقه برای فرد گزیده شده فرصت برای زنده ماندن باقی است اما مردم تصور می کنند با درمان خانگی مشکل رفع می شود و به همین دلیل زمان طلایی درمان را از دست می دهند.

وی گفت: عقربها بیشتر در شکاف ها، سوراخ ها دیوار و زمین زندگی می کنند و شب رو هستند به همین دلیل بیشترین موارد گزش هم شب روی می دهد.

هفت برابر شدن موارد گزش در شرق کرمان

رئیس مرکز بهداشت ریگان در گفتگو با مهر افزود: اینکه در ریگان عقرب و مار وجود داشته باشد طبیعی است اما گرم شدن هوا در سال جاری بر تعداد آن ها و تقابل با انسان افزوده است.

فردین حشمتی تاکید کرد که در صورت گزش باید بلافاصله به مراکز درمانی مراجعه کرد در ریگان تاکنون یک نفر فوت کرده است و دلیل این امر هم این بوده که فرد گزیده شده بعد از دو روز به مرکز درمانی مراجعه کرده است.

مردم خوددرمانی نکنند/توزیع پادزهر در مراکز درمانی

وی از مردم خواست در صورت گزش از خوددرمانی به صورت جدی پرهیز کرده و بلافاصله به مراکز درمانی مراجعه کنند.

حشمتی افزود: در تمام مراکز درمانی پادزهر به میزان لازم توزیع شده است و جای هیچ نگرانی وجود ندارد.

وی تاکید کرد که مردم باید بهداشت محیطی را جدی بگیرند و نکات ایمنی را برای جلوگیری از گزش رعایت کنند.

با وجود تمام این توصیه ها اما حقیقت این است که این روزها مردم در جنوب و شرق استان کرمان به خصوص در روستاها و مناطق دور افتاده با پدیده ای جدید به نام افزایش حشرات و مارهای گزنده و زهر آگین مواجه شده اند.

کیلومتر ها از مساحت جنوب و شرق استان کرمان زیر آب رفت و همین مساله موجب شد پس از سال ها انواع حشرات و مارهای منطقه زمینه رشد و نمو بیشتر را پیدا کنند مهمترین عامل بروز این پدیده بارندگی های سیل آسا در ماه های گذشته بوده است بطوریکه کیلومتر ها از مساحت جنوب و شرق استان کرمان زیر آب رفت و همین مساله موجب شد پس از سالها انواع حشرات و مارهای منطقه زمینه رشد و نمو بیشتر را پیدا کنند.

در زمان سیلاب نیز به مردم هشدار داده شد که امکان طغیان عقرب و مارهای خطرناک در مناطق گرمسیر وجود دارد و حالا پس از چهار ماه و افزایش ناگهانی گرمای هوا این حشرات و خزندگان برای در امان ماندن از گرمای هوا و تامین آب مورد نیاز به روستاها و مزارع پناه برده اند و همین مساله موجب شده است موارد گزش انسان توسط عقرب ها افزایش یابد.

از ابتدای سال جاری چندین کودک در جنوب کرمان به دلیل زهر عقربهای موسوم به الماس جان خود را از دست داده اند و رقم آنها به عدد ۱۰ نزدیک شده است، چند روز قبل هم یک زن باردار در شرق استان کرمان به دلیل نیش عقرب ها جان داد.

شاید سوال برانگیز باشد که چرا با وجود توسعه علم پزشکی هنوز هم انسانها با نیش عقرب جان می دهند، سرنخ گره این معما آمار بالای کشته شدگان در روستاهای دور افتاده و فاقد زیر ساخت های پزشکی و درمانی است.

بیشترین مشکل در روستاهای دور افتاده است

فرماندار ریگان نیز در گفتگو با مهر اظهارداشت: از مردم می خواهیم نگران نباشند و نکات ایمنی را رعایت کنند.

امین باقری افزود: گرما در سال جاری مشکلات زیادی برای مردم ایجاد کرده است که شامل گرمازدگی مردم، خسارت به کشاورزی، کمبود آب، قطعی برق و حضور حشرات گزنده در روستاهای دور افتاده است.

وی ادامه داد: بیشترین مشکل ما هم در روستاهای دور افتاده است این روستاها اکثرا راه دسترسی مناسب ندارند و در صورت بروز حادثه انتقال بیمار به مراکز درمانی بسیار سخت است.

باقری گفت: امکانات در این روستاها بسیار اندک است با این وجود در تمام مراکز درمانی و خانه های بهداشت پادزهر توزیع شده و از مردم می خواهیم در صورت بروز گزش خود را به نزدیک ترین خانه بهداشت برسانند.

در سال جاری صدها مورد از گزش به دلیل نیش عقرب گزارش شده است، اکثر این افراد پس از گزش عقرب در نیمه شب به دلیل اینکه در روستاهای دور افتاده زندگی می کردند امکان دسترسی به سرم پادزهر را نداشته اند، کودکان، زنان باردار و سالمندان و افراد دارای بیماری های زمینه ای در این میان در معرض بیشترین خطر قرار دارند.