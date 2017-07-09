پتروشیمی پاک بندرعباس تکمیل کننده زنجیره پالایشگاه هرمزوخلیج فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، عبدالعلی صاحب محمدی عنوان کرد: هرمزگان یکی از استان هایی است که ستاد اجرایی فرمان امام حوزه قابل توجهی از فعالیت های خود را برای آن برنامه ریزی کرده است.

وی با بیان اینکه این ستاد همکاری نزدیکی با دولت دارد، افزود: در حوزه بهداشت و درمان ۱۳ بیمارستان را در کشور در دست احداث و تکمیل داریم.

معاون ستاد اجرایی فرمان امام (ره) ادامه داد: رویکرد فعالیت های ستاد اجرایی فرمان امام اقتصاد مقاومتی است که در این راستا خدمت به مناطق محروم را انجام می دهیم.

صاحب محمدی با بیان اینکه بیش از پنج هزار کلاس درس را در قالب بیش از هزار مدرسه در سطح کشور در دست احداث و تکمیل داریم، تصریح کرد: برای توسعه جزیره هرمز توسط ستاد اجرایی فرمان امام برنامه ریزی لازم صورت گرفته است.

وی با اشاره به پروژه پتروشیمی پاک در بندرعباس، بیان داشت: زنجیره تکمیلی طرح پالایشگاه هرمز و ستاره خلیج فارس باید شکل گیرد و پروژه پتروشیمی پاک تکمیل کننده این زنجیره است.

معاون ستاد اجرایی فرمان امام (ره) اضافه کرد: اقدامات لازم برای انتقال پالایشگاه هرمز به جاسک انجام شده و اجرای این پروژه به زودی در جاسک آغاز خواهد شد و در نهایت ۵۰ درصد خوراک پتروشیمی پاک بندرعباس از پالاشگاه هرمز و بخش قابل توجهی نیز از پالایشگاه ستاره خلیج فارس تامین خواهد شد.

صاحب محمدی اظهار داشت: پروژه پتروشیمی پاک بندرعباس دارای ظرفیت تولید شش میلیون تن در سال است و مراحل احداث آن برای هشت هزار نفر اشتغال ایجاد خواهد کرد و فروش محصولات آن سالیانه ۱۳ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

وی گفت: این پتروشیمی از نظر آلایندگی محیط زیست یک مجموعه پاک خواهد بود و در تولید ناخالص داخلی استان هرمزگان بسیار تاثیرگذار است.