جمال ارشدی به عنوان سرپرست فرمانداری کامیاران معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل سیاسی وانتخابات استانداری کردستان ظهر امروز در این مراسم با اشاره به شرح وظایف وزارت کشور ونقش فرمانداران گفت: نظارت بر کار دستگاه های اجرای به منظورافزایش رضایت مندی مردم بایستی مدنظر باشد.

مراد جعفری عنوان کرد: توسعه فعالیت های سیاسی وفرهنگی حمایت از احزاب وتشکل ها که می تواند زمینه ساز مشارکت بیشتر مردم زمینه های مختلف را فراهم کند ضروری است.

وی برگزاری انتخابات با حضور گسترده مردم، وجود امنیت وآرامش در جامعه و پاسخ کوبنده به اقدامات تروریستی دشمنان را نشانه اقتدار ایران اسلامی ومردمی بودن آن دانست و بیان کرد : اقدامات مثبت وخدمات ماندگار دولت یازدهم موجب امنیت پایدار وخودکفایی در بخش های مختلف شده است.



فرماندار سابق کامیاران در ابتدای این مراسم با تقدیر از همکاری مدیران وکارکنان ادارات، سازمان ها ونهادها واقشار مختلف و مردم شریف شهرستان در طول دوران حضور به عنوان فرماندار کامیاران گفت : دولت مصمم است تا با بهره گیری بیشتر از نقش مردم در راستای توسعه همه جانبه کردستان گام های بیشتری بر دارد و در این راستا تنها در بخش کشاورزی در سال جاری بیش از 50 میلیارد تومان در سطح شهرستان کامیاران هزینه خواهد کرد.

جمال ارشدی سرپرست فرمانداری کامیاران هم گفت: منافع مردم مهمترین دغدغه وی خواهد بود ودر این راستا از ظرفیت های شهرستان وهمراهی جوانان ونخبگان استفاده خواهد کرد.

وی اظهارداشت: به دنبال تدوین برنامه توسعه ای با مدیریت مشارکتی خواهد بود تا بر اساس برنامه حرکت شود.



در پایان این مراسم حکم استاندار کردستان در خصوص سرپرستی فرمانداری کامیاران به جمال ارشدی با حفظ سمت ابلاغ و با اهداء لوح وهدایایی از طرف کارکنان فرمانداری وبخشداری های تابعه از مسعود روحانی تقدیر به عمل آمد.

گفتنی است، مسعود روحانی با حکم استاندار کردستان به سمت مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی وامور حقوقی استانداری منصوب شده است.

