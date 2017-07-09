ثبت نام ۵۰۰ نفر از خانواده های شهدا و ایثارگران قرچک برای تسهیلات

به گزارش خبرنگار مهر، آزمان کادری، ظهر یکشنبه در سومین جلسه شورای مشورتی بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان قرچک با ارائه گزارشی از جامعه هدف و اقدمات صورت گرفته در این خصوص، گفت: طرح توسعه لایحه خدمات ایثارگران توسط دولت به بنیاد شهید وامور ایثارگران ارسال شده و از این بعد همه ایثارگران مندرج در دستورالعمل از خدمات جامعه بنیاد شهید بهرمند خواهند شد.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان قرچک اضهار داشت: طبق قانون خدمات ایثارگران از این بعد فرزندان جانبازان زیر ۲۵ درصد در سهمیه های استخدامی لحاظ خواهد شد.

کادری گفت: بعد از اعلام بنیاد شهید برای خانوادهایی که می خواهند از وام مسکن استفاده کنند حدود ۵۰۰ نفر از جامعه هدف شهرستان قرچک در سایت برخط بنیاد ثبت نام کردند.

وی اظهار داشت: خانوادهای معظم شاهد و ایثارگر نیزمی توانند طبق نامه ارسالی از سوی فرمانداری برای خرید مسکن کارمندان در مجتمع مسکونی سبحان از این طرح استفاده کنند.

کادری به همایش مدیران بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان های استان تهران در همدان اشار کرد و گفت: در همایش مدیران بنیاد شهید شهرستان های استان تهران در جهت اجرای قانون خدمات لایحه ایثارگری بوده و جانبازانی که و صورت سانحه بالینی نداشته باشند و فقط صورت سانحه یگان را دار باشند در کمسیون مشترک بنیاد و یگان مربوطه شرکت و پس از تایید جهت درصد جانبازی اقدام می شود.

شایان ذکر است در این جلسه مسعود مسلپور فرماندار قرچک، حسین ابویسانی مشاور فرماندار در امور ایثارگران، توحید عظیمی مسئول روابط عمومی بنیاد شهید و سایر اعضاء حضور داشتند.