به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن روزنامه نگاران مسلمان، علی اکبر روح نواز گفت: نهمین مجمع عمومی انجمن روزنامه نگاران مسلمان به منظور انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسین، دوم مردادماه جاری در محل دفتر انجمن برگزار خواهد شد.

وی افزود: آن دسته از اعضای انجمن که تمایل به نامزدی در انتخابات هیات مدیره و بازرسین انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان را دارند می‌توانند از تاریخ ۲۴ تیرماه تا پایان وقت اداری ۲۸ تیرماه ۱۳۹۶ با حضور در نشانی تقاطع خیابان شریعتی-طالقانی، روبروی سینما صحرا، پلاک ۱۶۸ واحد ۱۲ ثبت نام کنند.

سخنگوی انجمن روزنامه نگاران مسلمان تاکید کرد: متقاضیان شرکت در انتخابات هیات مدیره و بازرسین انجمن روزنامه نگاران مسلمان باید مطابق اساسنامه، عضو پیوسته بوده و حداقل دو سال سابقه فعالیت در این انجمن داشته باشند.

روح نواز تصریح کرد: ارائه معرفی نامه از رسانه محل کار، یک قطعه عکس، اصل کارت ملی و تقاضای کتبی به هنگام ثبت نام کاندیداها ضروری است.

سخنگوی انجمن روزنامه نگاران مسلمان همچنین گفت: در صورت به حد نصاب نرسیدن مرحله اول مجمع، زمان برگزاری مرحله دوم و نهایی مجمع از سوی کمیته برگزاری انتخابات متعاقباً اعلام خواهد شد.