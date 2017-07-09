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۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۱۵:۴۵

نهمین مجمع عمومی انجمن روزنامه نگاران مسلمان برگزار می‌شود

نهمین مجمع عمومی انجمن روزنامه نگاران مسلمان برگزار می‌شود

سخنگوی انجمن روزنامه نگاران مسلمان اعلام کرد که مجمع عمومی این انجمن دوم مردادماه جاری برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن روزنامه نگاران مسلمان، علی اکبر روح نواز گفت: نهمین مجمع عمومی انجمن روزنامه نگاران مسلمان به منظور انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسین، دوم مردادماه جاری در محل دفتر انجمن برگزار خواهد شد.

وی افزود: آن دسته از اعضای انجمن که تمایل به نامزدی در انتخابات هیات مدیره و بازرسین انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان را دارند می‌توانند از تاریخ ۲۴ تیرماه تا پایان وقت اداری ۲۸ تیرماه ۱۳۹۶ با حضور در نشانی تقاطع خیابان شریعتی-طالقانی، روبروی سینما صحرا، پلاک ۱۶۸ واحد ۱۲ ثبت نام کنند.

سخنگوی انجمن روزنامه نگاران مسلمان تاکید کرد: متقاضیان شرکت در انتخابات هیات مدیره و بازرسین انجمن روزنامه نگاران مسلمان باید مطابق اساسنامه، عضو پیوسته بوده و حداقل دو سال سابقه فعالیت در این انجمن داشته باشند.

روح نواز تصریح کرد: ارائه معرفی نامه از رسانه محل کار، یک قطعه عکس، اصل کارت ملی و تقاضای کتبی به هنگام ثبت نام کاندیداها ضروری است.

سخنگوی انجمن روزنامه نگاران مسلمان همچنین گفت: در صورت به حد نصاب نرسیدن مرحله اول مجمع، زمان برگزاری مرحله دوم و نهایی مجمع از سوی کمیته برگزاری انتخابات متعاقباً اعلام خواهد شد.

کد مطلب 4025981

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