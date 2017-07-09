ترکیب نهایی پنجمین دوره شورای شهر بندرعباس اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از فرمانداری بندرعباس، ۱۱عضو اصلی و هفت عضو علی البدل این شورا از سوی فرمانداری معرفی شده اند. بر اساس اعلام فرمانداری، فاطمه جراره، فیصل دانش، اسلام باوقار، کیانوش جهانبخش، مجید عسکری، پرویز سالاری سردری، آبتین امیری، احمد عامری سیاهویی، فرزانه آرامش، جواد بلارک و اسماعیل بواشه ، ۱۱عضو اصلی راه یافته به شورا هستند.

همچنین هومن رفیعی بندری، رضا حیدری زاده، عبدالمجید جلالی، مهران نجاتی، محمد راستی، جمشید رییسی تختی و حسن احترامی سرخایی هفت عضو علی البدل شورا هستند.

در اولین مرحله اعلام نتایج انتخابات شورای شهر بندرعباس، هومن رفیعی بندری آخرین عضو اصلی راه یافته به شورا و اسماعیل بواشه سرلیست اعضای علی البدل بود.

با اعتراض رسمی ۴۷کاندیدا از مجموع ۱۸۱کاندیدای شورای شهر بندرعباس به نتایج اولیه، هیات عالی نظارت بر انتخابات استان رای به بازشماری ۲۶صندوق شمارش شده مرحله اول داد تا درصورت مشاهده اختلاف، سایر صندوق ها نیز بازشماری گردد که نتیجه اعلام شده روز یکشنبه فرمانداری، پس از بازشماری ۲۶صندوق یاد شده به دست آمده است.

خارج شدن محمود عامری از فهرست اعضای علی البدل و جایگزین شدن حسن احترامی سرخایی از دیگر نتایج این بازشماری است.

