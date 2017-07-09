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۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۱۶:۲۹

معاون نظارت بر بهره برداری و فاضلاب روستایی کهگیلویه وبویراحمد:

یکهزار انشعاب غیرمجاز در روستاهای استان شناسایی شد

یکهزار انشعاب غیرمجاز در روستاهای استان شناسایی شد

یاسوج- معاون نظارت بر بهره برداری و فاضلاب روستایی کهگیلویه وبویراحمد گفت: یکهزار انشعاب غیرمجاز آب از ابتدای سال جاری تاکنون در روستاهای استان شناسایی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر،  علی پدرام ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این انشعابات با همکاری مالکان ساماندهی و جمع آوری شده است و مالکان برای طی روند قانونی به شرکت مراجعه کرده اند.

وی انشعابات غیر مجاز را از مهمترین علل ایجاد مشکل در شبکه آبرسانی روستایی عنوان کرد وگفت: در هفته های اخیر نیز دو مورد انشعاب از خطوط اصلی آب به قطر یک و دو اینچ شناسایی و جمع آوری شد.

پدرام تصریح کرد: این انشعابات برای آبیاری زمینهای کشاورزی و باغداری در وسعت زیاد مورد استفاده قرار می گرفت.

وی افزود: یک انشعاب غیر مجاز روستایی برای آبیاری ۵۰۰ درخت میوه استفاده می شد.

پدرام اظهار داشت: متخلفان به دستگاه قضایی معرفی و با همکاری ویژه دادگستری استان برخوردهای قاطع با این افراد انجام شد.

وی تاکید کرد: انشعابات غیر مجاز علاوه بر ضربه به تاسیسات آبرسانی اقدامی خلاف عرف، شرع و قانون است و برخورد با آن به صورت جدی در دستور کار شرکت آب و فاضلاب روستایی استان است.

کد مطلب 4025983

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