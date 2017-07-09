به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمهدی حسینی ظهر یکشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری اولین همایش بین المللی ظرفیت شناسی و تأثیرگذاری فضای مجازی در ارتقای آموزشهای دینی که با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی استان قم برگزار شد اظهار داشت: این کنفرانس برای اولین بار به هفت زبان برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد: از زمان آغاز فراخوان کنفرانس تاکنون ۷۵ مقاله در سامانه این کنفرانس قرار داده شده و تعدادی مقاله نیز به دبیرخانه رسیده تا در سامانه ثبت شود.
رئیس دانشگاه مجازی جامعه المصطفی از تمدید مهلت ارسال چکیده آثار به دبیرخانه تا ۱۵ مردادماه خبر داد و گفت: علاقمندان میتوانند چیکده مقالات را تا این زمان و اصل مقالات را تا پایان شهریورماه از طریق نشانی اینترنتی icm@ou.miu.ac.ir به دبیرخانه بفرستند.
وی با بیان اینکه زمان برگزاری این کنفرانس روزهای ۲۷ و ۲۸ مهرماه امسال است، اضافه کرد: این کنفرانس در روزهای مذکور با حضور صاحبان آثار برتر از ملیتهای مختلف در قم برگزار خواهد شد.
حجت الاسلام حسینی اظهار داشت: این کنفرانس که به دو زبان عربی و فارسی برگزار میشود دارای محورهایی مانند ظرفیتهای آموزشی موجود در فضای مجازی؛ ظرفیتهای فضای مجازی در گفتوگوهای ادیانی و تقریب مذاهب؛ ظرفیتهای فضای مجازی در توسعه و تقویت زیست مسالمتآمیز بینالادیانی؛ تأثیرات فرهنگی آموزش مجازی در رفتار دانشپژوهان عرصه دین و توصیف و تحلیل وضعیت موجود آموزش دینی در فضای مجازی همچنین نقش حکومتها و نهادهای دینی در آموزش مجازی؛ نقش سازمانها و مؤسسات غیر دولتی (NGO) در ارتقای سطح دانش و بینش دینی در فضای مجازی؛ راهبردهای توسعهای و سازمانی آموزش دینی مجازی؛ نقش متقابل آموزش حضوری و مجازی در ارتقای سطح آموزشهای دینی؛ متدهای ارزیابی سطح ارتقای دینی در آموزشهای مجازی؛ فرصتها و چالشهای پیشروی آموزش معارف دینی با استفاده از فناوریهای جدید ارتباطی است.
نمایندگان نیروی انتظامی استان، مخابرات، استانداری قم، دانشگاه قم، صدا و سیمای قم، پارک علم و فناوری و مرکز کامپیوتری نور نیز در این جلسه بر همکاری با مسئولان برگزاری این کنفرانس تأکید کردند.
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