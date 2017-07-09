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۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۱۵:۵۴

با برگزاری همایشی در قم؛

ظرفیت و تأثیر فضای مجازی در ارتقای آموزش‌های دینی بررسی می‌شود

ظرفیت و تأثیر فضای مجازی در ارتقای آموزش‌های دینی بررسی می‌شود

قم - رئیس دانشگاه مجازی جامعه المصطفی از برگزاری اولین همایش بین المللی ظرفیت شناسی و تأثیرگذاری فضای مجازی در ارتقای آموزش‌های دینی در قم خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمهدی حسینی ظهر یکشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری اولین همایش بین المللی ظرفیت شناسی و تأثیرگذاری فضای مجازی در ارتقای آموزش‌های دینی که با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی استان قم برگزار شد اظهار داشت: این کنفرانس برای اولین بار به هفت زبان برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: از زمان آغاز فراخوان کنفرانس تاکنون ۷۵ مقاله در سامانه این کنفرانس قرار داده شده و تعدادی مقاله نیز به دبیرخانه رسیده تا در سامانه ثبت شود.

رئیس دانشگاه مجازی جامعه المصطفی از تمدید مهلت ارسال چکیده آثار به دبیرخانه تا ۱۵ مردادماه خبر داد و گفت: علاقمندان می‌توانند چیکده مقالات را تا این زمان و اصل مقالات را تا پایان شهریورماه از طریق نشانی اینترنتی  icm@ou.miu.ac.ir به دبیرخانه بفرستند.

وی با بیان اینکه زمان برگزاری این کنفرانس روزهای ۲۷ و ۲۸ مهرماه امسال است، اضافه کرد: این کنفرانس در روزهای مذکور با حضور صاحبان آثار برتر از ملیت‌های مختلف در قم برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام حسینی اظهار داشت: این کنفرانس که به دو زبان عربی و فارسی برگزار می‌شود دارای محورهایی مانند ظرفیت‌های آموزشی موجود در فضای مجازی؛ ظرفیت‌های فضای مجازی در گفت‌وگوهای ادیانی و تقریب مذاهب؛ ظرفیت‌های فضای مجازی در توسعه و تقویت زیست مسالمت‌آمیز بین‌الادیانی؛ تأثیرات فرهنگی آموزش مجازی در رفتار دانش‌پژوهان عرصه دین و توصیف و تحلیل وضعیت موجود آموزش دینی در فضای مجازی همچنین نقش حکومت‌ها و نهادهای دینی در آموزش مجازی؛ نقش سازمان‌ها و مؤسسات غیر دولتی (NGO) در ارتقای سطح دانش و بینش دینی در فضای مجازی؛ راهبردهای توسعه‌ای و سازمانی آموزش دینی مجازی؛ نقش متقابل آموزش حضوری و مجازی در ارتقای سطح آموزش‌های دینی؛ متدهای ارزیابی سطح ارتقای دینی در آموزش‌های مجازی؛ فرصت‌ها و چالش‌های پیش‌روی آموزش معارف دینی با استفاده از فناوری‌های جدید ارتباطی است.

نمایندگان نیروی انتظامی استان، مخابرات، استانداری قم، دانشگاه قم، صدا و سیمای قم، پارک علم و فناوری و مرکز کامپیوتری نور نیز در این جلسه بر همکاری با مسئولان برگزاری این کنفرانس تأکید کردند.

کد مطلب 4025986

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