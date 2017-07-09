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۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۱۶:۰۸

اعزام دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی به بلژیک

اعزام دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی به بلژیک

نخستین گروه از دانشجویان فیزیک دانشگاه شهید بهشتی به دانشگاه آنتورپ بلژیک اعزام شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه شهید بهشتی، اولین گروه دو نفری از دانشجویان مقطع دکتری گروه فیزیک دانشگاه شهید بهشتی، بعد از اتمام دوره آموزشی - پژوهشی خود در دانشگاه شهید بهشتی، برای انجام بخشی از پروژه تحقیقاتی خود به دانشگاه آنتورپ اعزام شدند.

این دانشجویان که در قالب قرارداد منعقده بین دو دانشگاه مذکور مبادله می شوند، پس از اتمام موفق دوره تحصیلی خود، دو مدرک مجزا از طرف دو دانشگاه دریافت خواهند کرد.

شایان ذکر است، در راستای توسعه و ارتقاء فعالیت‌های بین‌المللی دانشگاه، معاونت آموزشی و اداره جذب و هدایت دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه شهید بهشتی توانست با همکاری دانشگاه آنتورپ بلژیک یک دوره مشترک آموزشی در مقطع دکتری فیزیک ایجاد نماید و فارغ التحصیلان این دوره موفق به اخذ دو مدرک رسمی از سوی هر دو دانشگاه خواهند شد.  

کد مطلب 4025988
زهرا سیفی

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