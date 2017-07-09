به گزارش خبرنگار مهر، اسداله درویش امیری ظهر یکشنبه در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان گفت: چهار نیروگاه استان زنجان ازجمله پروژه های مهم و با اولویت استان است و برای مدیریت استان پذیرفته شده نیست که این پروژه ها در لیست پروژه های اقتصاد مقاومتی استان قرار نداشته باشد و چهارنیروگاه بزرگ استان در لیست پروژه ها قرار نگرفته که باید در لیست پروژه‌های اقتصاد مقاومتی قرار گیرد.

وی به حجم و ظرفیت این نیروگاه ها اشاره کرد و افزود: ظرفیت تولید برق این نیروگاه ها ۳ هزار مگاوات بوده که در مقابل ظرفیت پایین پروژه های تعریف شده شرکت برق منطقه ای بسیار قابل توجه است و باید در بین پروژه های اقتصاد مقاومتی قرار گرفته و مورد حمایت ویژه قرار داشته باشد.

استاندار زنجان از دو دستگاه اقتصاد و دارایی و امور مالیاتی خواست برنامه های کمی و عملیاتی طی جلسات آتی ارائه کنند و پروژه های اقتصاد مقاومتی دو شهرستان طارم وایجرود طی جلسه ای با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه بررسی مجدد و مصوب شود.

امیری از اقدامات سازمان جهاد کشاورزی استان تقدیر کرد و گفت: کسب رتبه دوم ضریب مکانیزاسیون کشاورزی کشور طی سال گذشته جای تقدیر دارد و تلاش های زیادی در این بخش تویط مدیریت مربوطه صورت گرفته است.

استاندار زنجان خود از فداکاری و احساس مسئولیت و تعهد کارکنان نیروی انتظامی استان در کشف ۳۲ کیلوگرم شمش طلا تقدیر کرد و گفت: ارزش این محموله قاچاق طلا ۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان بوده که هرچند درخواست رشوه ۱۰ درصدی محموله به کارکنان وظیفه شناس نیروی انتظامی صورت گرفته اما شاهد انجام رسالت و تعهد کارکنان نیروی انتظامی استان بودیم.

امیری تاکید کرد: پروژه های اقتصاد مقاومتی مورد حمایت دولت قرار دارند وپروژه های مشمول اقتصاد مقاومتی برای تامین منابع مالی مختلف مورد حمایت ویژه و فوق العاده قرار دارند و این نیروگاه ها در استان توسط بخش خصوصی ساخته خواهند شد و باید مورد حمایت باشند.

وی به برنامه دولت برای ایجاد ۹۰ هزار شغل در بخش آی تی و آی سی تی کشور طی سال جاری اشاره کرد و گفت: برش استانی این بخش از برنامه های ملی باید پررنگ دیده شده و سهم این بخش در اشتغال استان باید تقویت شود.

امیری خواستار رصد پروژه های اقتصاد مقاومتی استان به صورت مستمر و مداوم شد و گفت: مدیران پیگیری لازم را در خصوص پروژه ها داشته باشند و گزارش های لازم در خصوص وضعیت آن ها ارائه شود.