  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۱۵:۵۲

اعلام آمادگی نمایندگان دومای روسیه بر ای حل مسائل مطرح در جی۲۰

اعلام آمادگی نمایندگان دومای روسیه بر ای حل مسائل مطرح در جی۲۰

معاون کمیته بین الملل دومای روسیه از آمادگی نمایندگان دوما برای حل مسائل مطرح شده در اجلاس جی ۲۰ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «آلکسی چپا» معاون کمیته بین الملل دومای روسیه گفت: نمایندگان دوما آماده اند تا در هر زمانی برای حل مشکلات مطرح شده در اجلاس جی ۲۰، اقدام کنند.

چپا گفت: ما در جلسه امروز خود مسائل مورد بحث در جی ۲۰ را بررسی کردیم و آمادگی خود را برای حل مسائل مطرح شده در این نشست و همچنین دیدارهای دوجانبه صورت گرفته، اعلام می کنیم. ما معتقدیم که در این نشست، موارد خوب و ساختاری مطرح شد و ما آماده اجرای آن ها هستیم.

این سیاستمدار روس معتقد است که یکی از مهم ترین بحث هایی که مطرح شد و نتایج خوبی داشت، مسئله سوریه بوده است.

وی افزود: دوما همه آن مسائلی را که در مذاکرات مختلف اعم از ژنو، آستانه و دیگر مذاکرات مطرح می شود را در چارچوب توافقات صورت گرفته، اجرا می کند.

کد مطلب 4025998

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها