اعلام آمادگی نمایندگان دومای روسیه بر ای حل مسائل مطرح در جی۲۰

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «آلکسی چپا» معاون کمیته بین الملل دومای روسیه گفت: نمایندگان دوما آماده اند تا در هر زمانی برای حل مشکلات مطرح شده در اجلاس جی ۲۰، اقدام کنند.

چپا گفت: ما در جلسه امروز خود مسائل مورد بحث در جی ۲۰ را بررسی کردیم و آمادگی خود را برای حل مسائل مطرح شده در این نشست و همچنین دیدارهای دوجانبه صورت گرفته، اعلام می کنیم. ما معتقدیم که در این نشست، موارد خوب و ساختاری مطرح شد و ما آماده اجرای آن ها هستیم.

این سیاستمدار روس معتقد است که یکی از مهم ترین بحث هایی که مطرح شد و نتایج خوبی داشت، مسئله سوریه بوده است.

وی افزود: دوما همه آن مسائلی را که در مذاکرات مختلف اعم از ژنو، آستانه و دیگر مذاکرات مطرح می شود را در چارچوب توافقات صورت گرفته، اجرا می کند.