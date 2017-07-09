توسعه روستاهای زنجان درقالب پروژه های اقتصاد مقاومتی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد رحمتی ظهر یکشنبه در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان زنجان، افزود: از دو سال گذشته برنامه هایی برای توسعه روستاهای استان آغاز شده است.

وی اظهار کرد: روستاهایی به عنوان پایلوت برای اجرای طرح های توسعه انتخاب شدند که دستگاه های اجرایی در پروژه های اقتصاد مقاومتی و سیاست های آن توسعه روستاهای پایلوت رو لحاظ کنند.

معاون عمرانی استاندار زنجان گفت: ۳۳ روستا با توافق فرمانداران انتخاب شده وتوسعه زیرساخت های روستایی و برقراری برنامه های اقتصاد مقاومتی در این مسیر می تواند موجب توسعه روستاها و ایجاد فرصت های شغلی مناسب برای این مناطق باشد.

وی به ظرفیت های قانونی برای واگذاری پروژه های عمرانی دستگاه های اجرایی به بخش خصوصی و تغییرکاربری جهت ایجاد ارزش افزوده برای آن ها تاکید کرد و گفت: در برنامه های اقتصاد مقاومتی دستگاه ها پروژه ای جهت واگذاری به بخش خصوصی نیامده و باید از ظرفیت ماده ۲۷ قانون تنظیم جهت سیاست های اقتصاد مقاومتی استفاده بیشتری صورت گیرد.

رحمتی تاکید کرد: واگذاری پروژه ها به شهرداری ها یکی از نمونه های موفق در سطح کشور است و استان های موفق توانسته اند پروژه های دستگاه هایی اجرایی را به شهرداری ها واگذار کنند که این موضوع باید در استان با جدیت پیگیری شود.

وی تعریف به سطح برای توسعه مناطق روستایی و ایجاد اشتغال در آن را یادآور شد و افزود: ایجاد نواحی صنعتی، ایجاد بازراچه ها و واحدهای موجود در اختیار روستائیان جهت فعالیت اقتصادی مورد توجه قرار گرفته که متاسفانه پروژه ای توسط دستگاه ها در این راستا ارائه نشده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری زنجان با اشاره به اهمیت توسعه روستاها، گفت: توسعه روستاهای استان در پروژه های اقتصاد مقاومتی دستگاه ها گنجانده شود.