به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، یک منبع از درون وزارت مالی فرانسه اطلاع داد: فرانسه دارایی‌های دولتی به ارزش ۱۰ میلیارد یورو (۱۱.۴ میلیارد دلار) را برای تامین مالی پروژه‌هایی که از نوآوری استفاده کرده‌اند، می‌فروشد.

این منبع به رویترز گفت: این کار به محض این که شرایط بازار اجازه دهد انجام خواهد شد. وی اضافه کرد: این اغلب به سهام‌های خرد مربوط می‌شود.

امانوئل ماکرون در کمپین‌های انتخاباتی خود گفته بود صندوقی ۱۰ میلیارد یورویی برای تامین مالی پروژه‌های صنعتی و تحقیقاتی برپا خواهد کرد، اما نظرات رسمی در طول چند روز گذشته پرسش‌هایی را در مورد این‌که آیا تمام این پول با فروش سهام دولتی محقق خواهد شد یا خیر مطرح می‌کند.

وزیر مالی فرانسه، برونو لو میر پنجشنبه گفت که فروش سهام دولتی از سپتامبر آغاز خواهد شد.