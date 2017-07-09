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۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۱۵:۵۵

معاون استاندار تهران:

جمعیت بیش از ۸۶۰ هزار نفری ری/ری منطقه ای از مناطق تهران نیست

جمعیت بیش از ۸۶۰ هزار نفری ری/ری منطقه ای از مناطق تهران نیست

ری- معاون استاندار تهران گفت: پیش بینی می شود جمعیت ری بیش از هشتصد و شصت هزار نفر باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، هدایت الله جمالی پور،ظهر یکشنبه در حاشیه جلسه کمیته تنظیم بازار شهرستان ری با بیان این که امروز میزان جمعیت ری، با همکاری اداره آمار به ادارات ابلاغ می شود، گفت: پیش بینی می شود جمعیت ری بیش از هشتصد و شصت هزار نفر باشد.

وی سپس از مشخص شدن مرزهای سرزمینی شهرستان ری خبر داد و افزود: این امر، خواسته ۲۸ ساله مردم ری بوده است.

فرماندار ویژه ری اضافه کرد: ری یک شهرستان با مرزهای مشخص است و یک منطقه از مناطق تهران نیست.

جمالی پور از ادارات دولتی و دستگاه های این شهرستان خواست که در چارچوب تقسیمات کشوری به ارائه خدمات بپردازند و گفت: نهادهایی هم که شعبی خارج از محدوده دارند، ظرف مدت یک ماه باید شعبه خود را به داخل محدوده شهر ری منتقل کند.

بر اساس این گزارش، مردم ری همواره خواهان نگاه مستقل مسئولین به این شهرستان بودند و از این که به عنوان منطقه ای از مناطق تهران دیده شوند گلایه داشتند.
 

کد مطلب 4026005

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