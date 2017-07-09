به گزارش خبرنگار مهر،فریدون همتی روزیکشنبه در شورای سازمان همیاری شهرداری‌های استان که در سالن جلسات استانداری برگزار شد اظهار داشت: فعالیت‌های مختلف شهرداری‌ها باید الکترونیکی شود و با استفاده از تکنولوژی روزضمن ایجاد تسریع در جوابگویی به مطالبات مردم، میزان رضایت‌مندی آن‌ها را افزایش دهیم.

همتی از همکاری شهرداری‌ها در انتخابات تشکر کرد و گفت: شهرداری‌ها با بسیج امکانات نقش موثری در برگزاری درست انتخابات داشتند.

وی از خدمات چهارساله شهرداران استان قزوین قدردانی کرد و افزود: بسیاری از شهرداران عملکرد موفقی دارند و با توجه به اینکه در آستانه استقرار شوراهای جدید هستیم امیدواریم در مشورت با استانداری، شهرداران موفق فعلی را به منتخبان جدید هم معرفی کنند تا در کنار گزینه‌های مورد نظر این افراد نیز مورد بررسی قرار گیرند.

استاندار قزوین یادآورشد: از افراد توانمند در صورت امکان در استانداری قزوین هم استفاده می‌شود و اگر موفق به این کار نشویم، فضای مناسبی برای فعالیت آن‌ها در شهرهای دیگر فراهم می‌ کنیم.

همتی یادآورشد: سعی می کنیم از شهرداران موفق با تجربه ای که دارند برای مشاوره استفاده کنیم و این ظرفیت را نادیده نخواهیم گرفت.

وی بیان کرد:تعهد و تخصص شهرداران ایجاب می‌کند که بی‌وقفه به خدمت‌رسانی ادامه دهند لذا پس از معارفه باید با روحیه مضاعف به انجام خدمت مشغول شوند.

نظارت بر ساخت و سازهای غیرمجاز جدی باشد

استاندار قزوین اظهارداشت: نظارت بر ساخت و سازهای غیرمجاز از موضوعات جدی مسئولان است و شهرداران ضمن بازدید میدانی مستمر لازم است بر ساخت و سازها نظارت کنند.

همتی افزود: دریافت هزینه فنس ‌کشی زمین‌ها از روستاییان برای این افراد سنگین است و انتظار داریم تا حد ممکن این هزینه دریافت نشود.

وی با اشاره به لزوم حفاظت از زمین‌های کشاورزی و باغات اطراف شهرها گفت: با توسعه شهری شاید گاهی نیازمند تغییر کاربری باشیم و از سوی دیگر لزوم حفاظت از زمین‌ها و باغات کشاورزی دوچندان است که این مسائل باید به طور کارشناسی مورد توجه و بررسی قرار گیرد و هم توسعه متوقف نشود و هم زمینها آسیب نبیند.

استاندار قزوین گفت:شهرداران لازم است حفاظت از زمین و منابع طبیعی را دراولویت کاری خود قرار دهند و بدون هماهنگی و نظارت معاونت عمرانی استانداری قزوین هیچ هزینه‌ای به سایر دستگاه‌ های اجرایی پرداخت نکنند.

همتی یادآورشد: اولویت هزینه کرد مالیات بر ارزش افزوده اجرای پروژه‌های عمرانی است و این موضوع لازم است در تابلوهای اطلاعاتی اجرای پروژه‌های عمرانی درج شود تا مردم از چگونگی هزینه شدن مالیات بر ارزش افزوده‌، مطلع شوند.

وی بیان کرد: این اطلاع رسانی موجب می شود مردم در پرداخت مالیات رغبت بیشتری اشته باشند و خود را در اجرای طرح های عمرانی و آبادانی شهرها سهیم بدانند.

استاندار قزوین گفت:توجه به وضعیت شهرها، فضای سبز، روشنایی معابر و زیباسازی آن از دیگر نکات مهمی است که همواره مورد توجه مردم قرار دارد و شهرداران باید به آن توجه کنند.

همتی با اشاره به تبدیل وضعیت ۷۰۰ نفر از کارمندان شهرداری‌ها اظهارداشت: این اقدام تأثیر بسیاری در افزایش ترغیب فعالیت مطلوب کارمندان دارد لذا در جذب کارمندان برای شهرداری‌ها باید از افراد متخصصی که بتوانند جایگاه شهرداری را ارتقا دهند، استفاد شود.

استاندار قزوین گفت:شهرداری از دستگاههایی است که بیشترین مراجعه ‌کننده را دارد و میزان نارضایتی مردم هم از این دستگاه بالاست لذا بایدافزایش کیفیت خدمات ‌رسانی به مردم، تسریع در جوابگویی به مراجعان مردمی و الکترونیکی کردن خدمات آن در اولویت باشد.

همتی اضافه کرد: با تامین زیرساخت‌های شهری برای خدمات‌ رسانی بهتر به مردم باید زمینه خدمات کیفی تر به شهروندان را فراهم کنید تا رضایت عمومی جلب شود.

استاندار قزوین اظهارداشت: پسماند و جمع‌آوری زباله از دیگر نکات مهمی است که گاهی با ناضرایتی مردم روبرو هستیم که باید برای رفع مشکلات این بخش اقدام شود.

همتی گفت: هماهنگی شهرداران، فرمانداران و بخشداران در ارائه خدمات بهتر به مردم نقش مهمی دارئد و باید جدی گرفته شود.