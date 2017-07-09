نتانیاهو:آتش بس باید مانع حضور ایران در سوریه شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل جروزالیم پست، «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی همزمان با اجرایی شدن توافق آتش بس در جنوب سوریه گفت رهبران آمریکا و روسیه اطمینان داده اند که در این آتش بس منافع رژیم اسرائیل را مد نظر قرار خواهند داد.

وی با استقبال از آتش بس مذکور در نشست کابینه گفت: اسرائیل از این آتش بس استقبال می کند اما این آتش بس نمی تواند اجازه دهد که ایران و ماهواره هایش خودشان را بطور نظامی در سوریه مستقر کنند، به ویژه در جنوب سوریه.

نخست وزیر رژیم اسرائیل گفت: در طول هفته گذشته گفتگوهای جدی در این خصوص با «رکس تیلرسون» وزیر خارجه آمریکا و «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور آمریکا داشته ام، هر دوی آنها به من گفتند که می دانند موضع اسرائیل چیست و آنها آن را مد نظر قرار خواهند داد.