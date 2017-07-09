  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۱۶:۰۵

نتانیاهو:آتش بس باید مانع حضور ایران در سوریه شود

نتانیاهو:آتش بس باید مانع حضور ایران در سوریه شود

نخست وزیر رژیم صهیونیستی با استقبال از آتش بس در جنوب سوریه گفت این آتش بس نباید اجازه دهد تا ایران در سوریه حضور داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل جروزالیم پست، «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی همزمان با اجرایی شدن توافق آتش بس در جنوب سوریه گفت رهبران آمریکا و روسیه اطمینان داده اند که در این آتش بس منافع رژیم اسرائیل را مد نظر قرار خواهند داد.

وی با استقبال از آتش بس مذکور در نشست کابینه گفت: اسرائیل از این آتش بس استقبال می کند اما این آتش بس نمی تواند اجازه دهد که ایران و ماهواره هایش خودشان را بطور نظامی در سوریه مستقر کنند، به ویژه در جنوب سوریه.

نخست وزیر رژیم اسرائیل گفت: در طول هفته گذشته گفتگوهای جدی در این خصوص با «رکس تیلرسون» وزیر خارجه آمریکا و «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور آمریکا داشته ام، هر دوی آنها به من گفتند که می دانند موضع اسرائیل چیست و آنها آن را مد نظر قرار خواهند داد.

کد مطلب 4026007
پیمان یزدانی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها