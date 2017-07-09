هفته نامه«همشهری جوان»مجرم شناخته نشد

علی اکبر کسائیان سخنگو هیئت منصفه دادگاه مطبوعات در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در تشریح جزئیات جلسه امروز دادگاه مطبوعات گفت: یکی از پرونده های مورد بررسی در جلسه امروز، پرونده مربوط به هفته نامه همشهری جوان بود.

وی افزود:اتهام این هفته نامه توهین بود که با اکثریت آرا مجرم شناخته نشد.

دبیر هیئت منصفه دادگاه مطبوعات استان تهران از رسیدگی به پرونده روزنامه بانی فیلم،خبرداد و گفت:بانی فیلم به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی با اکثریت آرا مجرم شناخته شد با این حال هیئت منصفه مطبوعات استان تهران با اکثریت آرا متهم را مستحق تخفیف دانست.

وی تصریح کرد: این پرونده هادر شعبه ۶ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی شقاقی رسیدگی شد.