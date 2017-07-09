  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۱۶:۲۹

در گفتگو با مهر عنوان شد:

هفته نامه«همشهری جوان»مجرم شناخته نشد

هفته نامه«همشهری جوان»مجرم شناخته نشد

دبیر هیات منصفه دادگاه مطبوعات در رابطه با پرونده هفته نامه همشهری جوان،گفت:این هفته نامه از اتهام توهین تبرئه شد.

علی اکبر کسائیان سخنگو هیئت منصفه دادگاه مطبوعات در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در تشریح جزئیات جلسه امروز دادگاه مطبوعات گفت: یکی از پرونده های مورد بررسی در جلسه امروز، پرونده مربوط به هفته نامه همشهری جوان بود.

وی افزود:اتهام این هفته نامه توهین بود که با اکثریت آرا مجرم شناخته نشد.

دبیر هیئت منصفه دادگاه مطبوعات استان تهران از رسیدگی به پرونده روزنامه بانی فیلم،خبرداد و گفت:بانی فیلم به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی با اکثریت آرا مجرم شناخته شد با این حال  هیئت منصفه مطبوعات استان تهران با اکثریت آرا متهم را مستحق تخفیف دانست.

وی تصریح کرد: این پرونده هادر شعبه ۶ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی شقاقی رسیدگی شد.

کد مطلب 4026009

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها