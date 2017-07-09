کاهش اعتبارات حوزه آب و کشاورزی پلدختر/ لزوم احداث ۲ سد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحمیدرضا کاظمی ظهر روز یکشنبه در جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان پلدختر اظهار داشت: با توجه به سیاست دولت مبنی بر محرومیت زدایی و محرومیت شهرستان پلدختر در برنامه ریزی تخصیص اعتبارات نیاز است این شهرستان مورد توجه ویژه قرار گیرد تا فاصله مناطق فقیر و غنی یکسان شود.

وی افزود: باید بتوان در شهرستان پلدختر برای ایجاد اشتغال و امیدوار شدن مردم حداقل دو پروژه راه اندازی کرد که متاسفانه با توجه به جدول اعتبارات سهم پلدختر از تخصیص اعتبارات استانی کم است.

وی گفت: با توجه به جدول اعتبارات استانی همه ردیف ها در مقایسه با سال گذشته رشد دارند و نگاه مثبتی به همه بخش ها شده اما تنها در حوزه آب و کشاورزی که مهمترین بخش اشتغالزایی شهرستان پلدختر محسوب می شود کاهش دارد، در صورتیکه این شهرستان در حوزه آب و کشاورزی سریعتر به تولید، رشد، اشتغال و پیشرفت می رسد که انتظار می رود استاندار لرستان به این موضوع توجه داشته باشد.

نماینده مردم پلدختر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پلدختر یکی از محرومترین شهرستان های لرستان است، گفت: کاهش اعتبارات استانی در حوزه آب این شهرستان نگران کننده است و در شورای برنامه ریزی استان یکی از مصوبات جبران کمبود آب در پلدختر بوده که چنانچه مورد توجه قرار گیرد نتایج مثبتی خواهد داشت.

کاظمی افزود: از نظر کارشناسی پلدختر با وجود ۱۶۵ کیلومتر حوزه آب رودخانه کشکان می تواند در صورت استفاده از آن حدود ۵۰ هزار هکتار زمین دیم را به آبی تبدیل کند.

وی گفت: شهرستان پلدختر با وجود ۷ یا ۸ ایستگاه پمپاژ در حوزه های جهاد کشاورزی و وزارت نیرو نیاز به احداث سه سد دارد که سیاست دولت نیز با سدسازی مخالفتی ندارد و در صورت تحقق آن مشکلات حوزه آب این شهرستان مرتفع می شوند.

کاظمی بر ضرورت احداث سدهای «چولهول» و «بن لار» در شهرستان پلدختر تاکید کرد و افزود: احداث سد چول هول موجب تنظیم آب رودخانه کشکان و مانع تخریب شهر پلدختر به هنگام طغیان رودخانه می شود و سد بن لار می تواند بخش عظیمی از باغات این منطقه آبیاری کند.

وی خاطر نشان کرد: مردم مناطق «بن لار» و «زیودار» زمانی از فقیر ترین مردم منطقه بودند که طی چند سال اخیر با وجود حدود یک هزار هکتار باغات انجیر یکی از افتخارات کشور و از غنی ترین مردم منطقه هستند، بنابر این احداث سد بن لار یکی از نیازهای ضروری شهرستان است تا بتوان با استفاده از حوزه آب و کارهای زودبازده به نتیجه رسید و مشکلات بخشی از مردم را حل کرد.

نماینده مردم پلدختر در مجلس شورای اسلامی گفت: برای بخش دیگر نیز باید تلاش کرد با استفاده از سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه صنعت، نفت و گاز برای برون رفت مشکلات مردم گام هایی برداشته شود.