به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی اکبر اسدی عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در مطلبی که در سایت اینترنشنال منتشر شده به بررسی شخصیت محمد بن سلمان ولیعهد جدید عربستان پرداخته است که در ادامه آمده است.

محمدبن سلمان با رسیدن به مقام ولیعهدی مرحله جدیدی را برای راه یافتن به راس هرم قدرت در عربستان آغاز کرده است. هر چند تحلیل های مختلف وجود برخی چالش ها را برای بن سلمان برای رسیدن به مقام پادشاهی نشان می دهد، با این حال به نظر می رسد که وی به احتمال زیاد قادر است تا موانع و چالش های پیش رو را مدیریت و کنترل کرده و به عنوان جوان ترین پادشاه دهه های گذشته عربستان به اریکه قدرت برسد. لذا می توان انتظار داشت که قدرت در عربستان برای چند دهه در دستان محمد جوان باشد. بر این اساس شناخت محمدبن سلمان و رویکردهای وی نه تنها برای عربستان سعودی بلکه برای تمام منطقه و حتی نظام بین الملل اهمیت بالایی یافته است.

محمدبن سلمان تا قبل از به سلطنت رسیدن پدرش شخصیتی شناخته شده و معروف در سپهر سیاسی عربستان نبود، اما با رسیدن سلمان به پادشاهی محمدبن سلمان به عنوان وزیر دفاع جدید جای پدرش در این وزارتخانه را گرفت و به تدریج به شخصیت اصلی در بین خبرگان سیاسی این کشور تبدیل شد. در اذهان و روایت های عمومی، به بن سلمان به عنوان فردی قدرت طلب، ماجراجو و حتی ناپخته اشاره می شود و برخی وی را بسیار جسور و بلندپرواز خطاب می کنند.

ضمن اینکه در چند سال اخیر برخی از مهمترین رویدادهای داخلی و سیاست خارجی عربستان نیز با نام محمد پیوند خورده است. تغییرات جدی در عرصه قدرت در سطح داخلی از کنار گذاشتن مقرن و محمدبن نایف از مقام ولیعهدی تا بر سرکار آوردن چهره های جوانی مانند عادل الجبیر در مناصب اصلی حکومتی، تا اقدامات تهاجمی در سیاست خارجی مانند حمله به یمن و تقابل جدی با جمهوری اسلامی ایران و اخیرا قطع رابطه با قطر همگی با شخصیت و رویکرد محمد بن سلمان گره خورده است. مجموعه مولفه هایی که موجب مطرح شدن ویژگیها و صفاتی مانند قدرت طلبی و اقتدارگرایی و تهاجمی بودن در مورد محمد بن سلمان شده است.

هرچند که بسیاری از ویژگیهایی که به محمد نسبت داده می شود عاری از حقیقت نیست و بخشهای مهمی از شخصیت وی را بازنمایی می کند، اما اینها تنها یک روی سکه است. روی دیگر سکه شخصیتی اصلاح طلب از محمدبن سلمان است که در هر دو سطح داخلی و خارجی عربستان طرفداران خود را دارد.

ارایه سند چشم انداز ۲۰۳۰ برای ایجاد تغییراتی جدی در عربستان در طول دهه های آینده، تاکید بر ایجاد اصلاحات فرهنگی- اجتماعی و اقتصادی در داخل و کم توجهی به بسیاری از سنتهای پیشین در این عرصه و سنت شکنی های جدی همگی موجب شده است تا محمدبن سلمان به عنوان سیاستمداری اصلاح طلب مورد توجه قرار گیرد.

بر اساس سند ۲۰۳۰ قرار است عربستان به کشوری با اقتصادی توسعه یافته و البته غیر نفتی تبدیل شود و در عرصه اجتماعی نیز محیطی پویا و پررونق را شاهد باشد. هدفی که مستلزم گذشتن از بسیاری موانع اجتماعی و ساختارها و عادات اقتصادی گذشته و درگیر شدن با چالشهایی است که برای چنین گذاری بسیار دشوار خواهد بود.

هر چند تغییر در اقتصاد نفتی عربستان دشوار است و رهبران و سنتهای وهابی نیز موانعی جدی برای ایجاد اصلاحات اجتماعی است، اما بن سلمان نشان داده است که حداقل از جسارت و هوش کافی برای قدم نهادن در چنین مسیری برخوردار است.

در سند ۲۰۳۰ عربستان به رغم تاکید بر توسعه اقتصادی و گشایشهای اجتماعی تاکید شده اما خبری از توسعه و گشایش سیاسی نیست. ضمن اینکه شخصیت و رویکردهای محمدبن سلمان نیز نشانگر کنار گذاشتن بسیاری از سنتهای سیاسی گذشته مانند مشورت و همفکری نسبی درون خاندانی و حفظ تعادل و محافظه کاری است.

بر این اساس اقتدارگرایی سیاسی محمد در عرصه داخلی و رفتار تهاجمی و کنشگری بالای بن سلمان در عرصه خارجی در کنار اصلاح گرایی اقتصادی و اجتماعی، وی را به شخصیتی خاص و تحول آفرین در روند تاریخی عربستان تبدیل کرده است.

موضوعی که می تواند موجب تردید ما در انگاره های مسلط و عمومی در خصوص محمدبن سلمان و تلقی وی به عنوان رهبری صرفا ماجراجو و بی تجربه شود. واقعیت مجاورت جغرافیایی ایران با عربستان و این احتمال قوی که محمدبن سلمان برای دهه های متوالی بر عربستان مسلط خواهد بود ما را ناچار می کند تا برای درکی بهتر از وضعیت های پیش روی عربستان و تامین منافع ملی کشور به گونه ای ژرف تر در این خصوص بیاندیشیم.