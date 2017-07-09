طرح امید و آبادی روستایی در کرمان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم حسینی ظهر یکشنبه در نشست کارشناسی و بررسی تجمیع روستایی طرح امید و آبادانی استان کرمان، اظهار کرد: دولت در حوزه زیربنایی روستاها اقدامات و خدمات خوبی انجام داده است و موسسات دولتی و غیر دولتی به طور مستقیم و غیر مستقیم خدماتی برای روستایان استان انجام داده اند.

وی افزود: به دلیل آسیب دیدن اقتصاد روستایی و خشکسالی در روستاها در استان کرمان با پدیده مهاجرت و حاشیه نشینی روستاییان مواجهه شده ایم و این در حالی است که در کشورهای پیشرفته توسعه روستایی مبنا قرار گرفته و در راستای تقویت اقتصاد به کل کشور گسترش یافته است.

وی با اشاره به اینکه دولت در حوزه اقتصاد روستایی نتوانسته است به خوبی عمل کند، گفت: اگر ما به دنبال کاهش آسیب های اجتماعی، کاهش مهاجرت روستایان و حاشیه نشینی و تقویت اقتصاد روستایان هستیم باید روستاهای استان کرمان ساماندهی شود تا این مشکلات را نداشته باشیم.

آغاز طرح امید و آبادی روستایی از زهکلوت

رزم حسینی بیان داشت: در سال گذشته با بازدید میدانی که در مناطق روستایی صورت گرفت، مشخص شد بسیاری از روستاها آب، برق، مدرسه و درمانگاه دارند اما متاسفانه افراد روستایی کاری برای انجام ندارند یا بعضی از آنها در مسیر غیرمتعارف قرار گرفته اند و مشکلاتی ایجاد شده است.

استاندار کرمان عنوان کرد: در طرح ساماندهی روستایان باید تجمیع روستاها را در نظر بگیریم؛ این در حالی است که طرح های هادی مسکونی در روستاها کمکی به اقتصاد روستایان نکرده است و هنوز روستایان مشکل معیشت دارند.

وی با بیان اینکه دولت سند ملی روستا را سال گذشته با اعتبار یک و نیم میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی رونمایی کرد، اظهار کرد: اقدامات برنامه ششم توسعه هم در دستور کار است به گونه ای که هدف تقویت اقتصاد روستایی است.

رزم حسینی ادامه داد: اقتصاد روستایی باید به گونه ای تقویت شود که خانواده ها در آنجا بمانند و فعالیت اقتصادی انجام دهند.

وی با اشاره به اقتصاد مقاومتی در قلعه گنج و اقدامات قرارگاه خاتم در رودبار جنوب، گفت: تجمیع روستاهایی که اقتصاد ندارند جزء برنامه های استان است که شامل روستاهایی می شود که به هر دلیلی کپر نشین بوده و هیچ چیز برای معشیت ندارند؛ با توجه به مطالعات میدانی منطقه زهکلوت و روستاهای اطراف به عنوان طرح امید و آبادانی روستاها در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: در اجرای طرح امید و آبادانی روستاها نیاز به همکاری تمام دستگاه ها داریم و مدیران در این زمینه مسئولیت دارند که به وظیفه شرعی و قانونی خود در راستای ایجاد شغل پایدار در روستا ها عمل کنند.

مشکلات اقتصادی روستایان حل شود

استاندار کرمان تصریح کرد: با تزریق پول در روستاها بدون هدف کار درست نمی شود و همه دستگاه های حکومتی متصدی بخش اشتغال و خیران باید خدمات هدفمند در راستای تقویت اقتصاد روستایی و ایجاد شغل پایدار در روستاها را انجام دهند.

وی ادامه داد: مدیران دستگاه های اجرایی باید طرح امید و آبادانی در روستاها را مانند طرح های اقتصادی و همیاران آب با جدیت و کیفیت به پیش ببرند.

رزم حسینی با اشاره به اینکه ممکن است زنجیره اقتصاد محلی را در بعضی از روستاها حفظ کنیم، گفت: و یا بعضی روستاها به صورت منظومه های اقتصادی صورت گیرد که جابجایی هم صورت نگیرد.

وی لزوم اجرای طرح های اقتصادی در روستا و اشتغال زایی را ضروری دانست و گفت: ما راه را گم کرده ایم و باید مشکلات اقتصادی روستاییان حل شود.

وی یادآور شد: در راستای حفظ جاذبه های گردشگری روستاها بایدخانه کپری مدرن و جدید که با فرهنگ بوم گرایی روستایان مطابقت دارد، ساخته شود.