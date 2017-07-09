نشست کتابخوان با موضوع حجاب و عفاف در قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست کتاب خوان با موضوع عفاف و حجاب ظهر یکشنبه همزمان با جلسه شورای امور بانوان و خانواده استان قم در سالن امام رضا(ع) فرمانداری قم برگزار شد و تعدادی از بانوان فعال در دستگاههای اجرایی و اساتید دانشگاه به معرفی کتابهای شاخص در حوزه عفاف و حجاب پرداختند.
به گفته مسئول فرهنگی اداره کل کتابخانههای عمومی قم سلسله نشستهای کتابخوان با هدف توسعه بخشیدن به بحث کتاب و کتاب خوانی در بین همه اقشار کشور برگزار میشود.
رقیه حیدری با بیان اینکه سال گذشته ۳ هزار نشست برگزار شد که در این میان نزدیک به ۱۸۰ نشست مربوط به استان قم بود که در بین اقشار و گروههای مختلف برگزار شد، گفت: در این نشستها افراد کتابهایی که خواندهاند را با موضوعهای مختلف با دیگران به اشتراک میگذارند.
کتاب حجاب شهید مطهری همواره زنده و پویاست
مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری قم نیز کتاب حجاب از شهید مطهری را به عنوان یکی از بهترین کتابهای مربوط به این حوزه برشمرد و اظهار کرد: این کتاب از جمله معدود کتابهای در حوزه عفاف و حجاب است که در همه دورانها زنده و پویا بوده و برای همه زمانها مناسب است.
به گفته معصومه ظهیری، این کتاب تا به امروز بیش از ۱۰۰ بار تجدید چاپ شده است و علاوه بر انتشارات صدرا چاپهای دیگری هم دارد.
وی به معرفی شیوه پرداخت شهید مطهری به حجاب در این کتاب اشاره کرد و گفت: در بخشی از کتاب ادله عقلی برای پوشش حجاب زن آورده میشود و بعضاً از نگاه تاریخی و روایی به حجاب میپردازد.
مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری قم افزود: آرامش، ارزشگذاری و تمام آنچه برای زن مسلمان و خانواده آن میتواند بار داشته باشد در این کتاب آورده شده است، به گفته شهید مطهری کلمه حجاب در قرآن به معنای پوشش آورده نشده بلکه به معنای پرده است، اما در آیاتی که بحث عفیفانه زیستن را مطرح میکند بر لزوم حفظ پوشش زن تأکید میشود.
وی حفظ حجاب در بستر اجتماع را اصل در موضوع حجاب برشمرد و افزود: لباس حضور اجتماعی اصل حجاب و عفاف زن است، کما اینکه در محیطهای شخصی و فردی از کسی سؤال نمیشود که چه نوع پوششی دارد، پس مسئله حجاب بیش از آنکه یک موضوع فردی باشد اجتماعی است.
معرفی کتاب «حجاب، بی حجاب»
نرگس بهشتی از اساتید حوزه و دانشگاه و پژوهشگر نیز به معرفی کتاب دیگری در حوزه عفاف و حجاب پرداخت و کتاب «حجاب، بی حجاب» از حجت السلام محمدرضا زائری را نمونه خوبی از کتابهای منتشر شده در این حوزه برشمرد.
به گفته وی در این کتاب نویسنده چیزی که از حجاب مطرح میکند مسئله فرهنگی است و در واقع از نظر وی مسئله حجاب به عنوان یک باور دینی در یک بستر فرهنگی مطرح است.
بهشتی معتقد است که زائری در کتاب خود حجاب را به عنوان یک مسئله متمایز از سایر امور دینی مانند نماز و دعا میداند و حجاب به دلیل نماد بیرونی و خارجی که دارد میتواند همواره مورد توجه جامعه قرار بگیرد و مسئلهای اجتماعی است.
این استاد حوزه و دانشگاه مخاطب اصلی این کتاب را فعالان فرهنگی برشمرد و افزود: در این کتاب سعی میشود که اشکالات موجود در عرصه حجاب درجامعه شناسایی شود تا با اطلاع پیدا کردن از آنها بتوان به وسیله فعالان فرهنگی گامی در این زمینه برداشت.
وی افزود: از نظر نویسنده بسیار اهمیت دارد که اگر میخواهیم معلول را دریابیم باید به علتهای آن توجه کنیم، اینکه حجاب در جامعه امروزی یک مسئله فرهنگی بیمار شده است باید علتهای آن را دریابیم و به یک طبیب مراجعه کنیم و نویسنده این پزشک معنوی جامعه را سیره اهل بیت(ع) و پیامبر(ص) میداند که باید به آنها مراجعه کرد، اما اینکه چقدر برای درمان این بیماری به سیره اهل بیت(ع) مراجعه میکنیم جای سؤال است.
بهشتی ادامه داد: در حالی که در غرب اصول و مبادی فکری وجود دارد و بر اساس آن یک سری راهکار تعریف میکنند، اما ما در تدوین راهکارهای خود مبادی فکری را نادیده میگیریم، در فیلمها و سریالهای جای حجاب به درستی تعریف نشده و جایگاه خود را پیدا نکرده است و از سوی دیگر جامعه ما در این زمینه منفعل بوده و همیشه از تهاجم فرهنگی یاد میکنیم اما هیچ وقت هیچ برنامهای برای گل زدن نداریم و همیشه در مباحث فرهنگی از جمله کتاب حالت تدافعی داشتهایم.
به گفته وی زائری در ادامه کتاب نمونههایی از کار فرهنگی حجاب را ارائه داده است و رمانهایی در موضوع حجاب هم نام برده است و معتقد است بحث حجاب را نه تنها به عنوان یک قانون در کشور بلکه باید به عنوان یک اصل درونی برای هر انسانی مطرح کنیم.
بهشتی افزود: «حجاب، با حجاب» نیز کتاب دیگری از این نویسنده است که به مسائل فرهنگی میپردازد که چه اتفاقی باعث شده است این بیماری حجاب در جامعه به وجود آید و بعد از کتاب «حجاب بی حجاب» باید خوانده شود.
نگرشی نو بر عفاف و حجاب در کتاب «عطر عفاف»
ناهید طیبی نویسنده کتاب «عطر عفاف» نیز از دیگر حاضران این جلسه بود که به معرفی کتاب خود که نگرشی نو بر عفاف و حجاب است پرداخت، این کتاب که در سال ۱۳۸۶ نوشته شده و در جامعه الزهرا به چاپ رسیده در سال ۸۷ در یک جشنواره اینرنتی به عنوان کتاب اول جهان درحوزه عفاف و حجاب برگزیده شد.
این استاد حوزه و دانشگاه در رابطه با دلیل نگارش این کتاب اظهار کرد: هر اثر علمی و ادبی در پی یک سؤال و دغدغه پژوهشی ایجاد میشود، اگر در جامعه حضورفعال داشته باشید قطعاً سؤالهای بسیاری برای شما به وجود میآید که مشکل جامعه است، این اثر هم در اثر یک سؤال و دغدغه ایجادشد.
به گفته وی عمدتاً آثار مربوط به حجاب در مورد فلسفه و چیستی حجاب است اما به علت یابی کمتر پرداخته شده است که چرا با گذشت این همه سال از انقلاب ما هنوز نتوانستهایم حجاب را آنطور که باید در جامعه عرضه کنیم و یافتن محل اشکال مسئله بسیار مهمی است که نادیده گرفته شده است.
طیبی ضعف در زمینه پرداختن به حجاب را در این دانست که کار فرهنگی در این عرصه همیشه از میانههای راه آغاز میشود و افزود: همانطور که آیت الله جوادی آملی میگوید سه مرتبه از فکر داریم که شامل عقاید، اخلاق و احکام است و وقتی از احکام کار را آغاز میکنیم یعنی از یک سوم آخر حرکت کردهایم و به همین دلیل نتیجهای درخورد به دست نخواهیم آورد.
نویسنده کتاب «عطر عفاف» افزود: برای اینکه بخواهیم حجاب را شیرین، با ارزش و دوست داشتنی بکنیم باید یک ملکه درونی به عنوان حیا در درون هر کسی وجود داشته باشد که وی را به سوی حجاب هدایت کند و این نیاز به حرکت مرتبه به مرتبه است، در رابطه با حیا باید برای افراد انقدر به صورت گسترده کار شود که محصولی به عنوان عفاف عرضه کند، رسیدن به حجاب مانند هرمی است که در قائده آن حیا قرار دارد وقتی پایههای هرم را نداشته باشیم و یک راست به سراغ حجاب برویم فقط شعاری به آن پرداختهایم و زمینهای ندارد.
وی ادامه داد: برای فرد مخاطب باید از مسائل اعتقادی شروع کرد، از هستی شناسی و جایگاه فرد در سه محور، جهان، هستی و خدا سخن گفت و وقتی فرد جایگاه خود را دریابد احساس ارزشمندی خواهد کرد و این احساس ارزش مقدمه حجاب است و خود فرد به حجاب مورد نظر خود خواهد رسید اما حجاب اگر تقلیدی باشد به همان راحتی که بر سرشان گذاشته شده است از سرشان برداشته خواهد شد.
طیبی با اشاره به اینکه در این کتاب از منظرهای روانشناسی و عقلی ضرورتهای حجاب بررسی میشود، تصریح کرد: اینکه حجاب چطور برای انسان خود ارزشمندی به همراه خواهد آورد یکی از مباحث مطر شده در این کتاب است، ذات زن ارزشمند است و در وی خصوصیاتی قرار داده شده است که امکان جذب وجود دارد و این خصوصیات نیاز به حفظ و حراست دارند.
نویسنده کتاب عطر عفاف افزود: عقل حکم میکند که بین حق فردی و حق اجتماعی، حق اجتماعی والاتر است، حجاب نیز یک مسئله فردی نیست و باید امر جامعه را بر امر فرد مقدم کنیم.
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