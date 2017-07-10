پارسیان بهترین منطقه برای سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت؛ بیژن زنگنه در نشست بررسی زمینه‌های رشد و رفع موانع سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان که با حضور جمعی از مقامات ارشد وزارت نفت برگزار شد، از حمایت این وزارتخانه به منظور توسعه و سرمایه گذاری در این منطقه خبر داد.

وزیر نفت با ابراز رضایت از اقدامات صورت گرفته در منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان تصریح کرد: در حال حاضر می توان گفت که این منطقه از بن بست های قبلی رها شده و مشخص است که اخیرا در این منطقه تحولات مثبتی رخ داده است.

وی با بیان این که منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان بهترین منطقه برای توسعه و رشد صنعت پتروشیمی محسوب می شود، افزود: به این منظور وزارت نفت، علاقمند به سرمایه گذاری و حمایت از امر سرمایه گذاری در این منطقه است.

وزیر نفت از تامین گاز این منطقه توسط وزارت نفت خبر داد و ضمن استقبال از فعالیت های پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی پارسیان گفت: توسعه صنعت پتروشیمی به عنوان یکی از محورهایی است که دولت همواره آن را دنبال می کند.

زنگنه تصریح کرد: همکاری های وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی با سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) برای توسعه و سرعت بخشیدن کار ادامه خواهد یافت.

آغاز عملیات اجرایی بندر پارسیان

مهدی کرباسیان، رئیس هیئت عامل ایمیدرو نیز در این نشست از آغاز عملیات اجرایی بندر پارسیان تا یک ماه آینده خبر داد و گفت: برنده مناقصه بندر پارسیان مشخص شده و با ساخت ۴ پست اسکله شروع و در نهایت به ۱۹ اسکله افزایش می یابد.

وی با اشاره به انجام هماهنگی های لازم از سوی ایمیدرو با سازمان حفاظت محیط زیست اظهار کرد: مشاور بین المللی این پروژه نیز گزارش خود را تا پایان تیر ماه به محیط زیست ارائه خواهد کرد. ایمیدرو تلاش کرده تا با بالاترین استانداردهای زیست محیطی بتواند امور مربوط به منطقه ویژه پارسیان و بندر آن را اداره کند.

این مقام مسوول در این نشست به تشریح اهداف و برنامه های جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی، آمادگی برای اجرای فراخوان جذب سرمایه گذار در حوزه های تولید آب و برق، برنامه های دوران ساخت و بهره برداری بندر پارسیان و همچنین نیازهای این منطقه در حوزه پتروشیمی پرداخت و خواستار حمایت بیشتر وزارت نفت از سرمایه گذاران این منطقه شد.

وی در ادامه به استقبال متقاضیان سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی، فولاد و آلومینیوم به این منطقه اشاره کرد و افزود: تاکنون تقاضاهای زیادی به این منطقه ارسال شده و ۵ قرارداد واگذاری زمین به صورت اجاره به شرط تملیک با پنج شرکت داخلی منعقد شده است. همچنین مجوزهای لازم برای این منطقه از جمله محیط زیست، استقرار گمرک، رفع تعهدات ارزی، ساخت بندر و ... اخذ شده است.

آمادگی متقاضیان اروپایی برای سرمایه گذاری در پارسیان

مرضیه شاهدایی، مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز در این نشست، منطقه ویژه اقتصادی پارسیان را برای رشد و توسعه آینده صنعت پتروشیمی مثال زدنی خواند.

وی با بیان این که در حال حاضر متقاضیان معتبر اروپایی و بین المللی آمادگی خود را برای سرمایه گذاری در این منطقه اعلام کرده‌اند، گفت: به منظور پیشبرد اهداف در این منطقه، تفاهمنامه ای با ایمیدرو منعقد کردیم که نقشه راه همکاری های این دو مجموعه در آن تعیین شده است.

منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان در محدوده ای افزون بر ۱۰ هزار هکتار در شهرستان پارسیان هرمزگان واقع شده و تحت نظارت و مدیریت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) اداره می شود. شهرستان پارسیان در غرب استان هرمزگان و ۳۰ کیلومتری عسلویه واقع شده است.