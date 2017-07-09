برخی مردم به نان شب محتاجند/محرومیت زدایی مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد مارانی ظهر یکشنبه در نشست کارشناسی و بررسی تجمیع روستایی طرح امید و آبادانی روستا استان کرمان، اظهار کرد: همه مدیران و دستگاه های اجرایی باید دست در دست هم داده تا مشکل معیشت مردم را رفع کنند زیرا مشکل معیشت مردم به دست شما مسئولان حل می شود.

وی افزود: خداوند در قرآن کریم دستور داده است که دو نعمت برای مردم بر عهده شما مسئولان است که آن دو نعمت معیشت و امنیت مردم است.

سردار مارانی با اشاره به اینکه مردم خاص زندگی می کنند، گفت: ۳۸ سال از انقلاب گذشته است و ما نباید خودمون را ببخشیم زیرا روستاهایی وجود دارند بعد از ۳۸ سال در شرایط خاص زندگی می کنند.

فرمانده سپاه نیروی زمینی جنوب شرق ادامه داد: فردای قیامت از ما مسئولان سئوال می شود که برای رفاه مردم چه کرده اید؟ و این در حالی است که برخی مسئولان یکبار هم به مناطق محروم نرفته اند.

سردار مارانی با بیان اینکه بعضی آدمها از حداقل زندگی برخوردار نیستند و شرایط سختی را می گذرانند، افزود: بی اطلاعی مسئولان از این افراد گناه بیش تر است و بحث معیشت مردم در دست ما مدیران است که مشکل اشتغال و اسکان مردم مناطق محروم را حل کنیم.

وی یادآور شد: در گذشته به مناطق محروم برای رفع محرومیت زدایی اعتباراتی تخصیص داده نمی شد اما امروزه اعتبارات در این زمینه ۵۰ برابر افزایش یافته است که باید هدفمند هزینه شود.