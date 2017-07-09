به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، بانک جهانی روز شنبه برنامه اعطای وام برای پشتیبانی از زنان کارآفرین در کشورهای توسعه یافته را فعال کرد. این وام با تلاش دختر ریس جمهور آمریکا، ایوانکا ترامپ ایجاد شد.

بانک جهانی مقدار سرمایه‌گذاری اولیه برای پروژه‌ها را ۳۲۵ میلیون دلار اعلام کرد که شامل کمک های مالی بزرگی از کشورهای آلمان، آمریکا، عربستان سعودی، و امارات متحده عربی است.

رییس بانک جهانی، جیم یونگ کیم گفت: ما امیدواریم که این به یک صندوق چند میلیارد دلاری برای حمایت از زنان کارآفرین تبدیل شود.

بانک جهانی همچنین اعلام کرد که این برنامه وام با دولت‌ها همکاری خواهد کرد تا قوانین و مقرراتی که شرایط را برای زنان کارآفرین دشوار کرده اصلاح شوند و موسسات مالی را برای ایجاد شرایط برابر در شرکت‌هایی که ایجاد می‌کنند، تشویق کنند.