گلستان مقصد کالاهای قاچاق است/پایان مبادلات کاغذی در مرزهای استان

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر طهماسبی عصر یکشنبه در جلسه کمیسیون قاچاق کالا و ارز استان گلستان اظهار کرد: گلستان مقصد کالاهای قاچاق است و ما استان مبداء در این حوزه نیستیم.

وی با بیان اینکه کالاهای قاچاق از استان تهران و خراسان رضوی وارد گلستان می شود، افزود: در مرزهای گلستان کالای قاچاق نداریم و فقط مقدار کمی مشروبات الکلی و فیلم از مرزهای ما ممکن است وارد شود.

وی با یادآوری اینکه ۶ کمیته در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان فعال است، ادامه داد: با هماهنگی بین دستگاه های استان، رصد مداوم فرآیند قاچاق در گلستان در حال انجام است.

۱۸ هزار انبار شناسایی شد

معاون استاندار گلستان با بیان اینکه تاکنون ۱۸ هزار انبار کالا و محصول در گلستان شناسایی شده است، اضافه کرد: تاکنون بیش از ۵۰ درصد انبارهای استان شناسایی شده و باید انبارهای کشاورزی به ویژه در روستاها ثبت شود.

وی از کاهش قاچاق فراورده های نفتی در استان با آغاز فعالیت سامانه الکترونیکی هوشمند خبر داد و تصریح کرد: سامانه جامع حمل و نقل و بارنامه بر خط در گلستان در حال انجام است.

طهماسبی خاطرنشان کرد: تا قبل از دولت تدبیر و امید مبادلات گمرکات گلستان کاغذی بود و هم اکنون بارنامه دستی در مرزهای استان صادر نمی شود.

وی با بیان اینکه تجارت مرزی و فرامرزی در استان ساماندهی شده است، یادآور شد: قرارگاه مبارزه با قاچاق کالا و ارز از گلستان از یک سال گذشته فعال شده است.