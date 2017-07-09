گردهمایی بزرگ عفاف و حجاب در ۲۴ نقطه تهران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید محسن محمودی بعد از ظهر یک شنبه در جمع خبرنگاران گفت: در راستای صیانت از حریم خانواده گردهمایی بزرگ عفاف و حجاب با نام مدافعان حریم خانواده در تاریخ ۲۱ تیرماه در شهر تهران و نیز سراسر این استان در هفته عفاف و حجاب برگزار می شود.

وی با بیان این که در این مراسم که به صورت خودجوش و با دعوت تشکل های مردمی و با همکاری دستگاه های فرهنگی استان تهران اجرا می‌شود مردم برای ارتقاء و ترویج فرهنگ حجاب و عفاف راهپیمایی می‌کنند، گفت: حداقل در ۲۴ نقطه از شهر و استان تهران شاهد برگزاری راهپیمایی ها و گردهمایی های بزرگ عفاف و حجاب خواهیم بود.

مدیر کل شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران گفت: این راهپیمایی ها چهارشنبه ۲۱ تیرماه در سراسر استان تهران برگزار خواهد شد.

وی افزود: این تجمعات در میدان امام حسین(ع) ، امام زاده صالح(ع) تجریش، دریاچه شهدای خلیج فارس، بازار دوم نازی آباد، امام زاده حسن، میدان فلسطین، بوستان پلیس، ورزشگاه شهر لواسان، بازار تهران و ورزشگاه شهید شیرودی شهر تهران در ساعت ۱۷ چهارشنبه ۲۱ تیرماه برگزار خواهد شد.

محمودی اضافه کرد: از مردم می خواهیم چه در تهران و چه در شهرستان های استان تهران در این تجمعات که با هدف صیانت خانواده و تشویق و ترغیب از خانواده برگزار می شود، شرکت کنند.

وی گفت همچنین تجمعات مشابهی در شهرستان های ورامین، ری، رباط کریم، بهارستان، ملارد، قدس، شهریار، اسلامشهر، پردیس، دماوند، فیروزکوه، پاکدشت، قرچک و پیشوا در روز چهارشنبه برگزار خواهد شد.