بارندگی در ۴ حوضه آبریز اصلی کشور کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو؛ آخرین آمار ثبت شده در شرکت مدیریت منابع آب ایران حاکی از آن است که از ابتدای مهرماه گذشته تا پایان هفته گذشته، میزان بارشها در ۱۸ استان از ۳۱ استان کشور با کاهش بارندگی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته مواجه بودهاند. استانهای ایلام، خوزستان و کرمانشاه به ترتیب با ۵۵، ۴۸ و ۴۰ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته رتبه اول تا سوم کم بارشهای کشور در سال جاری را به خود اختصاص دادهاند.
بر این اساس، استانهای آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، البرز، ایلام، خراسانهای رضوی و شمالی، زنجان، قزوین، کردستان، کهگیلویه و بویراحمد، گیلان، لرستان، مازندران و همدان جزو استانهایی هستند که نسبت به سال گذشته کاهش بارش داشته اند.۱۳ استان کشور نیز در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته افزایش بارش داشتهاند.
همچنین میزان کل بارشهای کشور از ابتدای مهرماه گذشته تا هفته دوم تیرماه جاری برابر ۲۲۳ میلیمتر بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳ درصد کاهش داشته است.بر همین اساس، از شش حوضه آبریز اصلی کشور چهار حوضه دریاچه ارومیه با ۳۶ درصد، مرزی شرق با ۳۵ درصد، دریای خزر با ۲۹ درصد و قره قوم با ۲۸ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته مواجه بودند. حوضه آبریز اصلی فلات مرکزی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل؛ ۲۰ درصد افزایش و حوضه آبریز اصلی خلیج فارس و دریای عمان نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است.
ارتفاع بارشهای کشور هماکنون برابر ۲۲۳ میلیمتر است، در حالیکه میزان بارشهای کشور در سال آبی گذشته ۲۳۱ میلیمتر ثبت شده است.
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