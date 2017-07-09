ماندگاری اندیشه های مشاهیر وامدار ادبیات است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی یزدان شناس بعدازظهر یکشنبه در آیین گرامیداشت روز ادبیات کودک و نوجوان در ساری با تاکید بر نقش ادبیات فارسی در حفظ میراث فرهنگی ایران اسلامی،به اندیشه های بزرگان ادبیات ایران اشاره کرد و افزود: ماندگاری اندیشه های حافظ، مولوی، فردوسی و همه مشاهیر ایران و البته جهان وامدار قلم و ادبیات است.

وی اظهار داشت: در کانون پرورش فکری نیز به واسطه کتاب و کتاب خوانی، نوشتن و ادبیات دارای اهمیت ویژه ای است و ما خوشحالیم با این بهانه در حوزه های مختلف: فرهنگی، هنری و ادبی فعالیت داریم.

یزدان شناس با اشاره به حضور انوشه منادی نویسنده صاحب نام حوزه کودک ونوجوان در جمع فعالان ادبی و نویسندگان و شاعران نوجوان عضو کانون مازندران؛ این فرصت را زمینه موثری برای پرورش و تربیت استعداد های اعضای مستعد ادبی یاد کرد و بر استمرار این برنامه ها تاکید نمود.

انوشه منادی نویسنده کتاب های کودک ونوجوان نیز در این مراسم با ابراز خرسندی از حضور در جمع اعضای نویسنده و شاعر نوجوان عضو کانون پرورش فکری، کانون را مجموعه ای مناسب برای ظهور و بروز خلاقیت ها و استعداد های کودکان ونوجوانان دانست.

وی با بیان اینکه نوشتن را از دوران نوجوانی آغاز کرده ام اظهارداشت: حوزه ادبیات نوجوان، حوزه بسیار جدی است که می تواند تاثیر شکرفی بر ادبیات بزرگسال نیز داشته باشد.

منادی ادامه داد: بسیاری از نویسندگان ادبی جهان همچون: چارز دیکنز و مارک تواین از این دسته اند که شاهکاری های ادبی خلق کرده اند که برای گروه سنی نوجوان بوده است.

این نویسنده کتاب در حوزه نوجوان و بزرگسال که برخی از آثاری او در کانون پرورش فکری به چاپ رسیده است گفت: من هم با این هدف که مخاطبم بزرگسال باشد، کارهای جدی در حوزه نوجوان نوشتم و به چاپ رسیده است.

درادامه این برنامه، اعضای ادبی کانون به قرائت آثار ادبی و اشعار سروده خود پرداختند. همچنین یک از اعضا بخشی از کتاب«بازگرداننده شده» نوشته این نویسنده کانون را روخوانی کردند. همچنین اجرای نمایش از بخشی از این کتاب از دیگر برنامه های اعضای نوجوان ادبی در این برنامه بود.