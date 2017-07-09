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۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۱۶:۵۳

معاون فرماندار آوج:

۱۴۲۵ شغل جدید در شهرستان آوج ایجاد شد

۱۴۲۵ شغل جدید در شهرستان آوج ایجاد شد

آوج- معاون فرماندار شهرستان آوج گفت: در سال گذشته ۱۴۲۵ شغل جدید در این شهرستان در سامانه رصد به صورت رسمی ایجاد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کارگروه تخصصی اشتغال شهرستان آوج روز یکشنبه با حضور مسئولین دستگاههای اجرایی شهرستان و شفیع آبادی مدیر اشتغال و کارآفرینی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سالن جلسات فرمانداری شهرستان برگزارشد.

ولی الله فتح خانی دراین جلسه گفت:باتلاش دستگاههای اجرایی تعهدات شهرستان درسال ۹۵ محقق شد و با همکاری دستگاههای اجرایی توانستیم  ۱۴۲۵ شغل جدید در سامانه رصد ملی اشتغال ثبت کنیم.

وی افزود:درایجاد اشتغال برخی دستگاههای شهرستان بسیار خوب عمل کردند و تعهدات خود را انجام دادند ولی متاسفانه تعدادی هم ضعیف بودند که نیازمند تذکر و پیگیری است.

معاون فرماندار آوج با تشکر از خدمات اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان از تلاش و پیگیری های نمایندگی شهرستان نیز اظهار رضایت کرد و خواستار افزایش اعتبارات مشاغل خانگی در حوزه مستقل در شهرستان آوج شد.

فتح خانی تصریح کرد:ازنظر موقعیت جغرافیایی و وجود زمینه فعالیت برای تولید و اشتغال پایدار در این شهرستان نیازمند حمایت های بیشتر هستیم.

وی بیان کرد: با تشکیل تعاونی می توانیم فرصت شغلی پایداری در مناطق روستایی شهرستان ایجاد کنیم و در این راستا در زمینه تشکیل و تاسیس می بایست حمایت اداره کل تعاون را  را داشته باشیم.

در ادامه ناصر شفیع آبادی مدیراشتغال وکارآفرینی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گفت:آمار تعهد اشتغال دستگاههای اجرایی شهرستان مشخص شده و امیدواریم با انجام به موقع تعهدات و ثبت در سامانه ملی رصد بتوانیم برنامه های پیش بینی شده را محقق کنیم.

شفیع آبادی با اشاره به طرح کاج هم گفت: بکارگیری اتباع بیگانه غیر مجاز موجب بروز اختلال در اشتغال کارگران شهرستان می شود که باید نسبت به ساماندهی و کنترل این وضعیت اقدام شود.

کد مطلب 4026051

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