۱۴۲۵ شغل جدید در شهرستان آوج ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، کارگروه تخصصی اشتغال شهرستان آوج روز یکشنبه با حضور مسئولین دستگاههای اجرایی شهرستان و شفیع آبادی مدیر اشتغال و کارآفرینی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سالن جلسات فرمانداری شهرستان برگزارشد.

ولی الله فتح خانی دراین جلسه گفت:باتلاش دستگاههای اجرایی تعهدات شهرستان درسال ۹۵ محقق شد و با همکاری دستگاههای اجرایی توانستیم ۱۴۲۵ شغل جدید در سامانه رصد ملی اشتغال ثبت کنیم.

وی افزود:درایجاد اشتغال برخی دستگاههای شهرستان بسیار خوب عمل کردند و تعهدات خود را انجام دادند ولی متاسفانه تعدادی هم ضعیف بودند که نیازمند تذکر و پیگیری است.

معاون فرماندار آوج با تشکر از خدمات اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان از تلاش و پیگیری های نمایندگی شهرستان نیز اظهار رضایت کرد و خواستار افزایش اعتبارات مشاغل خانگی در حوزه مستقل در شهرستان آوج شد.

فتح خانی تصریح کرد:ازنظر موقعیت جغرافیایی و وجود زمینه فعالیت برای تولید و اشتغال پایدار در این شهرستان نیازمند حمایت های بیشتر هستیم.

وی بیان کرد: با تشکیل تعاونی می توانیم فرصت شغلی پایداری در مناطق روستایی شهرستان ایجاد کنیم و در این راستا در زمینه تشکیل و تاسیس می بایست حمایت اداره کل تعاون را را داشته باشیم.

در ادامه ناصر شفیع آبادی مدیراشتغال وکارآفرینی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گفت:آمار تعهد اشتغال دستگاههای اجرایی شهرستان مشخص شده و امیدواریم با انجام به موقع تعهدات و ثبت در سامانه ملی رصد بتوانیم برنامه های پیش بینی شده را محقق کنیم.

شفیع آبادی با اشاره به طرح کاج هم گفت: بکارگیری اتباع بیگانه غیر مجاز موجب بروز اختلال در اشتغال کارگران شهرستان می شود که باید نسبت به ساماندهی و کنترل این وضعیت اقدام شود.