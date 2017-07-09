فعالیت وزیر کشور در فضای مجازی محدود به اینستاگرام است

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت کشور در خصوص صفحات جعلی در فضای مجازی با عنوان عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور اطلاعیه ای بدین شرح صادر کرد.
بسمه تعالی
به دنبال ایجاد صفحاتی با عنوان جناب آقای دکتر رحمانی فضلی وزیر محترم کشور در فضای مجازی به اطلاع عموم هموطنان عزیز میرساند که تنها فعالیت ایشان در فضای مجازی محدود به یک صفحه شخصی و رسمی در اینستاگرام با نشانی instagram.com/rahmanifazli است و سایر موارد و صفحات در فضای مجازی جعلی بوده و قابل پیگرد قضایی میباشد، همچنین اظهارات و نظرات و دیدگاههای ایشان علاوه بر صفحه شخصی در اینستاگرام در رسانههای رسمی مربوط به وزارت کشور منتشر میشود.
مرکز اطلاع رسانی و امور بین الملل وزارت کشور
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