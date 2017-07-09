حجم نقدینگی در سال ۹۵ به ۱۲۵۳هزار میلیارد تومان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی جداول گزیده آمارهای اقتصادی اسفندماه ۹۵ را منتشر کرد که بر اساس آن، نقدینگی در این ماه به ۱۲۵۳ هزار میلیارد تومان رسید. این در حالی است که این رقم نسبت به سال ۹۴ حدود ۳۰ درصد و نسبت به اسفند ۹۴ حدود ۱۹.۱ درصد رشد داشته است.

در این میان سهم پول حدود ۱۶۳ هزار میلیارد تومان و سهم شبه پول ۱۰۹۰ هزار میلیارد تومان بوده است.

سیاهه دارایی‌ها و بدهی ها

بر اساس جدیدترین آمارها، مجموع دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در پایان سال ۹۵ با ۳.۵ درصد کاهش نسبت به سال ۹۴ به ۳۳۹ هزار و ۴۱۰ میلیارد تومان رسیده، ضمن اینکه جمع دارایی‌های بانک مرکزی در پایان سال ۹۵ معادل ۵۰۴ هزار و ۶۹۰ میلیارد تومان بوده است.

آمارها حکایت از آن دارد که از این میزان، ۵۷ هزار و ۶۱۰ میلیارد تومان بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی بوده؛ ضمن اینکه میزان بدهی دولت ۲۷ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان بوده که ۱۲.۲ درصد افزایش را نشان می دهد.

همچنین میزان بدهی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی ۳۰ هزار و ۲۳۰ میلیارد تومان است؛ ضمن اینکه بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان اسفندماه نسبت به بهمن‌ماه ۹۵ حدود ۶ هزار و ۴۸۰ میلیارد تومان کاهش داشته است.

همچنین میزان این بدهی از سوی دولت به بانک مرکزی، به ۲۷ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان رسیده است.

در عین حال، مجموع بدهی دولت به بانک مرکزی در سال گذشته ۱۲.۲ درصد رشدرا نشان می دهد.