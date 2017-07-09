هلاکت ۴۰ داعشی در شرق حمص

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه(سانا)، تروریستهای داعشی که با مقاومت نیروهای ارتش سوریه در ایست های بازرسی اطراف روستای مکسر الحصان واقع در حومه شرقی حمص رو به رو شدند به سمت روستای عنق الهوی در استان حمص پا به فرار گذاشته و حتی سلاح هایشان و اجساد دیگر تروریستها را با خود نبردند.

منابع سوری اعلام کردند که به دنبال درگیری نیروهای ارتش سوریه با تروریستهای داعش در حومه شرقی حمص دست کم ۴۰ تکفیری به هلاکت رسیدند.

نیروهای ارتش سوریه هم‌چنین حمله تروریستهای جبهه النصره را در نیروگاه برقی الزار واقع در حومه جنوبی حماه ناکام گذاشتند.در جریان این درگیری اکثریت تروریستها کشته شده و باقی آنها پا به فرار گذاشتند.