هلاکت ۱۰۰۰ داعشی در غرب موصل

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روسیاالیوم، فرماندهی نیروهای پلیس فدرال عراق در بیانیه ای اعلام کرد که در جریان عملیات آزاد سازی بخش قدیمی شهر موصل دست کم هزار تروریست داعشی کشته و ده ها تجهیزات نظامی و خودروهای بمب گذاری شده نابود شد.

در این بیانیه آمده است که در جریان عملیات مذکور ۵ دکل ارتباطی و ۸ تونل وتعداد زیادی خودرو و تجهیزات نظامی از بین رفته و ۷۱ کمر بند انفجاری و ۳۱۰ بمب نیز خنثی شد.

تلویزیون عراق پیشتر از برافراشته شدن پرجم عراق در لبه رود دجله در بخش قدیمی شهر موصل توسط نیروهای مبارزه با تروریسم عراق خبر داده بود.