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۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۱۶:۴۱

مدیرکلل تامین اجتماعی آذربایجان غربی:

یک میلیون نفر در آذربایجان غربی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند

یک میلیون نفر در آذربایجان غربی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند

ارومیه – مدیرکل تامین اجتماعی آذربایجان غربی گفت: در حال حاضر یک میلیون و ۱۴۵ هزار نفر در این استان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، مقصود مقدمی کیا ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه ۳۷ درصد از جمعیت آذربایجان غربی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دارند افزود: در حال حاضر ۱۶شعبه بیمه تامین اجتماعی در استان فعالیت دارند که البته ۳ شهرستان اشنویه، شوط و پلدشت فاقد شعبه تامین اجتماعی است.

وی ادامه داد: در سه شهرستان اشنویه، شوط و پلدشت نمایندگی نداریم که به صورت اقماری به ارباب رجوع پاسخگو هستیم و اقماری نوعی از خدمت رسانی است که نمایندگان خود را به این سه شهرستان می‌رسانیم تا به مردم پاسخ دهند و در میان شهرستان‌ها شهرستان ارومیه، میاندوآب و مهاباد در شرایط بسیار خوبی به سر می‌برند.

مقدمی کیا با اشاره به ۵ طرح در حال اجرا در سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: سازمان تأمین اجتماعی به دنبال پاسخ و رفع دغدغه‌های عموم مردم است تا چالش‌های موجود را برطرف کند که ممکن است این چالش‌ها دائمی یا موقت باشد و در این حالت دو نوع تعهد بلند مدت و کوتاه مدت داریم.

مدیرکل تامین اجتماعی آذربایجان غربی توسعه سازمانی، پاسخگویی و ارتقا کیفیت خدمات را از مهترین اهداف سازمان تامین اجتماعی عنوان کرد و اظهار داشت: در افق ۱۴۰۴ نیز پایداری، پویایی و چابکی و سرآمدی در پاسخگویی از دیگر اهداف پیش بینی شده سازمان تامین اجتماعی است.

وی افزود: در تمامی کارگروه‌های استانداری آذربایجان غربی عضو هستیم و از سمت بیمه شده، کارفرما و دولت به موضوعات نگاه می‌کنیم تا تمامی مشکلات از طرف این سه را به خوبی برطرف کنیم.

مقدمی کیا تصریح کرد: اهداف عملکردی تأمین اجتماعی در حوزه اقتصادی و اجتماعی از سه منظر مدنظر است که در گام نخست از منظر بیمه شده سبب جلوگیری از فقر و زایش فقر، تقویت عزت نفس، سلامت روحی و فکری و شکل دادن امنیت خانوادگی و فردی می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: انتقال پذیری و ضربه‌گیری تنش‌های روابط کارگری و کارفرما، ایجاد محیط سالم و آرام برای کار، تأمین کارگر برخوردار از وضعیت جسمی، فکری و روحی مناسب و تولید بیشتر با ضایعات کمتر و بهره‌وری بالاتر نیز از منظر کارفرما مورد توجه است و از منظر دولت به کمک به تولید ناخالص ملی بیشتر، ایجاد همبستگی و مشارکت ملی، کمک به تحقق عدالت اجتماعی و کمک به بسط و توسعه امنیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی توجه می‌شود.

کد مطلب 4026066

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