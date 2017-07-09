انتخابات تیراندازی روی هوا رفت/ هاشمی: احتمالا مثل قبل رئیس شوم!

به گزارش خبرنگار مهر، قرار بود انتخابات فدراسیون تیراندازی ٢٠ تیر برگزار شود اما در پی شکایت سید مهدی هاشمی در خصوص رای جنجالی دیوان عدالت اداری، رای قبلی باطل شد و بنابراین انتخابات این فدراسیون هم به خودی خود لغو می شود.

سید مهدی هاشمی رئیس سابق فدراسیون تیراندازی در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص گفت: من هنوز رای قطعی را ندیدم اما شنیدم که دیوان حکم قطعی را صادر کرده و بر اساس آن رای قبلی باطل شده است.

هاشمی در پاسخ به این سوال که با این حساب شما دوباره رئیس فدراسیون خواهید بود؟ گفت: باید دید متن حکم دقیقا چه چیزی است و اجرا کننده به چه نحوی آن را پیگیری خواهد کرد. چون در حکم سرپرستی آقای مبینی آمده بود به دلیل رای دیوان عدالت اداری سرپرست شده است، پس با لغو رای دیوان اینطور پیش بینی می شود که احتمالا شرایط به گذشته برگردد. البته بهتر است در این خصوص از وزارت ورزش و جوانان سوال کنید چرا که دیوان عدالت اداری حتما حکم را برای آنها نیز فرستاده است.