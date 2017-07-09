مرگ یک تهرانی بر اثر تب کریمه کنگو کذب است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد مهدی گویا، افزود: از ابتدای امسال تا کنون، ۷۹ مورد ابتلا به بیماری تب کریمه کنگو در کشور شناسایی شده است و ۵ نفر بر اثر این بیماری جان خود را از دست دادند البته برخی از آنها بیماری های زمینه ای دیگری نیز داشته اند.

وی از فصول بهار و تابستان به عنوان فصل هایی یاد کرد که بیماری تب کریمه کنگو در آنها شایع می شود، گفت: در سه هفته اخیر، سه بیمار جان خود را از دست دادند که یکی از آنها به علت سرطان خون و فرد دیگری به علت کهولت سن و تماس با حیوانات، فوت کردند.

گویا با بیان اینکه وضعیت بیماری تب کریمه کنگو در کشور نسبت به سال گذشته تفاوت چندانی نداشته است، یادآور شد: موارد مرگ در سال جاری بر اثر ابتلا به این بیماری به مراتب کمتر از سال گذشته است.

رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت ضمن تکذیب فوت یک نفر در تهران به دلیل ابتلا به بیماری تب کریمه کنگو خاطرنشان کرد: هیچ موردی از ابتلا به تب کریمه کنگو در استان تهران مشاهده و گزارش نشده است اما پنج بیماری که جان خود را از دست دادند از استانهای هرمزگان، اصفهان، فارس، خراسان رضوی و کرمانشاه بودند.

گویا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عدم ثبت حتی یک مورد از ابتلا به وبا در کشور در سال جاری، گفت: وبا یک بیماری اسهالی شدید است که بر اثر خوردن آب، میوه و سبزیجات و نیز غذای آلوده رخ می دهد.

وی ادامه داد: هیچ نگرانی از بایت ابتلای مردم به وبا به علت آب آلوده با توجه به اقدامات کنترلی که بر روی آب آشامیدنی انجام می شود، وجود ندارد مگر در صورتی که اتفاقی در مسیر انتقال آب رخ بدهد که خوشبختانه با توجه به نظارت دقیق شرکت آب و فاضلاب، شاهد ابتلا به وبا از راه آب آلوده نیستیم.

رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت تصریح کرد: مردم باید نهایت دقت را در شستشوی میوه و سبزیجات داشته باشند و مطابق دستورالعمل های دانشگاه های علوم پزشکی و وزارت بهداشت عمل کنند.

گویا در پایان یادآور شد: شستشوی دست ها به ویژه برای کودکان و افراد مسن، اهمیت بسیار زیادی دارد اما خوشبختانه تا کنون هیچ موردی از ابتلا به وبا در کشور ثبت نشده و وزارت بهداشت تا آبان ماه، برای مقابله با وبا در آماده باش کامل قرار دارد