مازندران رتبه دوم بقاع متبرکه را در کشور دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ستار علیزاده بعدازظهر یکشنبه در آئین تکریم و معارفه ریاست اداره اوقاف و امور خیریه بخش لاریجان شهرستان آمل با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس و مدافعان حرم، اظهار داشت: بخش لاریجان گنجینه علما است و در طول تاریخ این بخش زبانزد عام و خاص بود وریاست دو قوه از این بخش هستند.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان مازندران با اشاره به اینکه مازندران بیشترین سادات را در ایران اسلامی دارد، افزود: رتبه دوم کشور را در بقاع متبرکه داریم که مسئله وقف بسیار مهم و ارزشمند و گنجینه خوبی به شمار می‌رود.

حجت الاسلام علیزاده با اشاره به تبیین وقف گفت: متاسفانه در این امر مهم نتوانستیم وقف را تبیین کنیم و قدم کمی برداشتیم.

وی با بیان اینکه طول عمر وقف به طول عمر بشیریت بر می‌گردد، ادامه داد: خداوند وقف را برای بشریت داد تا از آن استفاده کنیم و در طول تاریخ بشریت، وقف بود.

این مقام مسئول در مازندران با بیان اینکه اوقاف در سه حوزه وظیفه ورود دارد، بیان کرد: در حوزه‌های مدیریت موقوفات، حفظ موقوفات، اجرای موقوفات خیر اندیش می‌توانیم ورود کنیم و در مازندران بیشتر از ۱۳ هزار موقوفه داریم.

وی با اشاره به اینکه بعضی از شهرهای مازندران چندین برابر استان‌های دیگر موقوفه دارند، ادامه داد: ۷۰ درصد موقوفات برای عزاداری سیدالشهداء است و در این استان بیشتر از هزار و ۲۲۰ بقاع متبرکه داریم.

حجت الاسلام علیزاده با بیان اینکه هیچ بهانه برای مسئولین به خدمتگذاری وجود ندارد، ادامه داد: مسئولان نظام ایران اسلامی با یکدیگر همراه هستند که همه این‌ها به برکت انقلاب اسلامی کشورمان است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران با اشاره به اینکه امامزادگان متعلق به همه مردم است، افزود: بقاع متبرکه متعلق به همه کشور است اما از لحاظ مدیریتی بر اساس تقسیمات کشوری متعلق به استان‌ها است.

وی گفت: از حمایت‌های سازمان اوقاف و امور خیریه و نماینده مردم آمل در مجلس تقدیرو تشکر می‌کنیم، افزود: با تعاملات و بدون تنش همکاری خواهیم کرد تا تغییر در مدیریت آستانه امام زاده هاشم (ع) انجام شود.

حجت الاسلام علیزاده در ایان اظهار کرد: هیئت امناء آستانه امام زاده هاشم (ع) کمتر از یک ماه آینده انتخاب خواهند شد.